الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة تعرب عن "قلقها البالغ" إزاء اقتحام مجمع الشفاء بغزة

جوتيريش
جوتيريش

أعربت الأمم المتحدة مساء الأربعاء عن قلقها إزاء الوضع في مجمع الشفاء الطبي في غزة بعد اقتحامه من قبل قوات الاحتلال.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام للأمم المتحدة قلق للغاية بشأن ما نراه في مجمع الشفاء. لا نرى سوى الرسائل، وليس لدينا أشخاص على الأرض.

وشدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة على أن المستشفيات لا ينبغي أن تكون ساحة معركة، حيث إنها محمية بموجب القانون الإنساني.

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وفجر اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال ساحات مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، تحت غطاء ناري كثيف وقصف عنيف في محيط المجمع، وذلك بعد أن أبلغ الجيش قبلها بساعات قليلة إدارة المستشفى بشكل رسمي أنه سيقتحم المجمع.

وبحسب شهود عيان من داخل المستشفى، تقدمت قوات الاحتلال نحو ساحات المستشفى تحت غطاء ناري كثيف، وسط حالة من الرعب والهلع في صفوف المواطنين النازحين والطواقم الطبية والمرضى بداخل المستشفى.

وأدانت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، اقتحام الجيش الإسرائيلي للمجمع الطبي، وحملتا "الكيان الصهيوني وقادته النازيين الجدد، والإدارة الأمريكية، مسؤولية أمن وسلامة الطواقم الطبية والمرضى والجرحى والنازحين بداخل المجمع، وجميع تداعيات هذا الاقتحام".

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا خانقا على مجمع الشفاء الطبي منذ أكثر من 5 أيام، ويمنع الدخول والخروج منه.

وبحسب مصادر صحفية في المستشفى، كانت المسيرات والقناصة الإسرائيلية تطلق النار على أي هدف متحرك في ساحات المجمع.

حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني

وعلى مدار 40 يوما، بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 11500 ألف شهيد، بينهم 4710 أطفال، وأكثر من 3130 امرأة، ونحو 198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحفيا، وما يزيد على 29 ألف جريح، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.

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