الأمم المتحدة تطالب بوقف مجزرة غزة

طالب منسق الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن جريفيث، اليوم الأربعاء، باتخاذ إجراءات فورية لوقف المذبحة في غزة، بعد أن داهمت القوات الإسرائيلية أكبر مستشفى في الأراضي الفلسطينية.

وقال مارتن جريفيث، في بيان: بينما تصل المذبحة في غزة إلى مستويات جديدة من الرعب كل يوم، يواصل العالم المشاهدة بصدمة, بينما تتعرض المستشفيات لإطلاق النار، ويموت الأطفال الخدج، ويُحرم السكان بأكملهم من وسائل البقاء الأساسية. ولا يمكن السماح باستمرار هذا الأمر.

وجاء تصريح جريفيث، اليوم، في أعقاب اقتحام الجيش الإسرائيلي مستشفى الشفاء في غزة.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بأنه لم يوجد في المستشفى أي مؤشر على وجود محتجزين، مشيرة إلى أن الجيش سيواصل عمليات المسح فيه.

وكانت الأمم المتحدة ومنظمات دولية تابعة لها دانت في وقت سابق، الأربعاء، اقتحام الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، لمستشفى الشفاء في قطاع غزة المحاصر من الجانب الإسرائيلي، معربة عن قلقها العميق للاقتحام والتوغل البري الإسرائيلي في القطاع.