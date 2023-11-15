الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال ينشر صورًا لأسلحة ومعدات من "الشفاء".. وحماس ترد: دعاية رخيصة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

قال جيش الاحتلال إنه عثر على "أسلحة ومعدات تكنولوجية" تابعة لحركة حماس خلال غارة الأربعاء على مستشفى الشفاء في مدينة غزة، بحسب  صحيفة جيروزاليم بوست.

ونشرت الصحيفة صورة منسوبة إلى جيش الاحتلال تظهر قنابل يدوية وذخائر ومعدات اتصالات وأشياء أخرى يزعم أنها موجودة في المستشفى.

وزعمت إسرائيل أن حماس تدير مركز قيادة من أسفل المستشفى، ووعدت في وقت سابق من اليوم بتقديم أدلة على ما وجدته، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل في مؤتمر صحفي لجيش الاحتلال.

حماس تنفي المزاعم الإسرائيلية

وردت حركة حماس على الادعاءات الإسرائيلية، مؤكدة أنها ليست إلا مزاعم واستمرارًا للكذب والدعاية الرخيصة التي يحاول من خلالها إعطاء مبرر لجريمته  الرامية لتدمير القطاع الصحي في غزّة.

وقالت الحركة، في تصريحات صحفية، إن ما يزعمه الاحتلال نفس الدّعاية التافهة التي ساقها أثناء اقتحامه مستشفى الرنتيسي للأطفال: "حيث يقوم الاحتلال بوضع أسلحة في المكان، ونسْج مسرحيّة هزيلة لم تعد تنطلي على أحد".

تابعت حماس: "كرّرنا أكثر من مرّة، ومنذ أسبوعين دعوتنا للأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتشكيل لجنة دولية للاطلاع على أوضاع المستشفيات والوقوف على كذب رواية الاحتلال وادعاءاته الباطلة، لأننا ندرك مستوى الكذب والتضليل الذي يسوقه الاحتلال، للتغطية على جرائمه بحقّ الأطفال والنساء والمدنيين العُزل".

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