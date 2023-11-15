الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كأس الأمم الإفريقية 2024: مصر فى المجموعة الثانية بجانب الكاميرون والكونغو وغينيا

قرعة بطولة أفريقيا
قرعة بطولة أفريقيا لكرة اليد

أجريت مساء الأربعاء، قرعة بطولة أفريقيا لكرة اليد 2024 والتي تقام في مصر مطلع العام المقبل، وأسفرت القرعة عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب الكاميرون والكونغو وغينيا.

وحضر حفل قرعة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ومنصور أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد والدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.

وسيشهد حفل إجراء القرعة تواجد اثنين من نجوم كرة اليد المصرية لسحب القرعة، وهما ياسر لبيب أحد أساطير كرة اليد بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني، وأحمد الأحمر نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر.

وأكد وزير الرياضة قوة المستوى الفني للمنتخب المصري لكرة اليد والذي دائما ما يقدم للجمهور المصري ما يسعده ويحقق أفضل النتائج وأداء مشرف ومميز، مضيفًا أن مصر تمتلك من الإمكانيات البشرية والبنية الرياضية على أعلى مستوي، إضافة للدعم الكبير من القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتى أدت الى تحقيق الرياضة المصرية لأفضل النتائج واعتلاء منصات التتويج على مستوي جميع الألعاب والأعمار فى جميع البطولات العالمية والقارية.

كما توجه بتحياته وشكره الى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد الدكتور حسن مصطفي، والذي قدم الكثير للارتقاء بمنظومة كرة اليد المصرية.

وقال محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، أن يشكر الدكتور أشرف صبحي داعم الرياضة المصرية وتواجد منصور أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد وجميع المسئولين.

أضاف محمد الأمين في حفل مراسم قرعة بطولة إفريقيا 2024 "نشكر كل الداعمين لكرة اليد المصرية، ونرسل رسالة تأييد لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كل الخطوات التي يتخذها لحماية مصر".

وواصل "نثمن جهود وزارة الشباب في خدمة الوطن ويفهموا الواقع وكلنا ولاد مصر بجد، واشكر الدكتور حسن مصطفى على دعم كرة اليد المصرية بوجود نظام قوي مميز.

وتابع الأمين، الكل يسير على خطة حسن مصطفى وهناك اختلافات في وجهات النظر، ولكن هناك محبة بين الجميع والجميع على وفاق مستمر ومكانة مصر أن يكون الجميع داعما كبيرا.

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