مواطنة: "اصطفاف مصرى كامل دعمًا للمرشح عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات" (فيديو)

أعربت سهام سراج، إحدى المشاركات في مؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن شكرها لجهوده في دعم المرأة المصرية وتمكينها في العديد من المجالات، لافتة إلى أن الرئيس السيسي قام بدور عظيم في النهوض بالدولة المصرية وأحياء الجمهورية الجديدة.

وتابعت لـ"الدستور" إن للرئيس عبدالفتاح السيسي جهودًا كبيرة في مختلف المشروعات والقطاعات وأبرزها مشروعات الطرق والكباري والتي ساعدت في النهوض بالدولة بشكل كبير، مؤكدة أنهم يدعمون الرئيس عبدالفتاح السيسي ويؤيدونه.

واختتمت: “المصريون مصطفون دعمًا للرئيس السيسي في الانتخابات”.

انطلق منذ قليل، المؤتمر الجماهيري لحزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، وذلك بالمدينة التعليمية بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور جماهيري كبير.

وعقدت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن اجتماعًا مهمًا لمناقشة استعدادات الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة في إطار دعم الحزب للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاسيما مع اقتراب انطلاق فترة الدعاية الانتخابية.

وشارك في الاجتماع النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، والنائب عبدالهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب والأمناء المساعدون وأمناء الأمانات النوعية المركزية.

حشد ملايين الناخبين في جميع المحافظات

وأكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب، أمين التنظيم المركزي قدرة حزب مستقبل وطن على حشد ملايين الناخبين في جميع محافظات مصر، وعرض خلال الاجتماع جدول المؤتمرات التي ستنظمها الأمانة المركزية، مؤكدًا حضور كافة أعضاء الأمانة المركزية للمؤتمرات الجماهيرية للمحافظات خلال فترة الدعاية الانتخابية.

رؤية مستقبل وطن لمساندة الرئيس

وطرح الحضور عددًا من المقترحات لدعم رؤية حزب مستقبل وطن لمساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي والآليات التنظيمية، فضلًا عن دعم خطة الحزب قي تنظيم مؤتمرات جماهيرية حاشدة تليق بحجم حزب مستقبل وطن واستنادًا للمسئولية الوطنية للحزب خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، عن مقار وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إجراءات الاقتراع داخل لجان المصريين المتواجدين خارج مصر، في إطار الضوابط الصادرة بشأن تصويت المصريين بالخارج.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية الاقتراع فى الخارج، ستبدأ قبل اليوم المحدد لها في مصروفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية وللمدد التي تحددها، حيث تقرر إجراء تصويت المصريين المقيمين بالخارج في هذه الانتخابات أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل وإجراء جولة الإعادة أيام 5 و6 و7 يناير المقبل وفقًا للجدول الزمني للانتخابات.