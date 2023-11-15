من آلام العضلات إلى اضطراب النوم.. 5 طرق تظهر القلق فى الجسم

القلق المستمر والخوف من المواقف اليومية يؤدي إلى القلق، ويمكن أن تظهر على شكل سرعة ضربات القلب والتنفس السريع والتعرق، إذ يؤثر القلق علينا جسديا.

في هذا التقرير تستعرض "الدستور" بعض الطرق التي يظهر بها القلق جسديًا على الشخص المُصاب للوقاية منها ومدى تأثير هذه الأعراض والعلامات على جسد الشخص، وذلك وفقًا لـ" Top Sante".

5 طرق تظهر القلق في الجسم

1. مشاكل في الجهاز الهضمي: عندما نشعر بالقلق، ينتهي بنا الأمر إلى إجراء الكثير من التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة – وهذا يؤثر على الجهاز الهضمي، كما أن التنشيط الودي يوقف عملية الهضم، مما يؤدي إلى الإمساك والإسهال ومشاكل أخرى متعلقة بالمعدة.

2. مشاكل النوم والتركيز: يمكن أن يؤثر ارتفاع هرمون التوتر على النوم، مما يؤدي إلى زيادة التنشيط، مما يخلق حلقة مفرغة.

3. التوتر في الرأس والوجه: تؤدي زيادة هرمونات التوتر والتغيرات في وضعية الجسم إلى انقباض الفكين ووضع الرأس وطحن الأسنان.

4. التغيرات في معدل ضربات القلب: تساعد زيادة معدل ضربات القلب في ضخ المزيد من الدم إلى مجموعات العضلات الكبيرة، وهذا يساعد أيضًا في إعداد الجسم للقتال أو الهروب من مواقف التهديد.

5. توتر العضلات والألم: عند الأشخاص القلقين، تبقى العضلات لفترة طويلة من الزمن. إنهم يستعدون دائمًا للعمل. وهذا يخلق توترًا في العضلات وضعفًا مما يؤدي إلى الألم

التنفس العميق واسترخاء العضلات لفترات طويلة

وبحسب "Top Sante" قد تواجه أعراضًا جسدية للقلق دون حتى الشعور بالقلق المعرفي"، ويساعد التنفس العميق واسترخاء العضلات لفترات طويلة في مكافحة مشكلات القلق التي تصيب الجسم وتؤثر على العمل اليومي. فيما يلي بعض الطرق لمنع القلق من التأثير الجسدي.