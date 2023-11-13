كيف أتخلص من القلق الدائم والشعور باقتراب الموت؟ أمين الفتوى يُجيب (فيديو)

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تساؤل متصلة تدعى "عبير"، حول شعورها الدائم بالقلق والتوتر واقتراب الموت، فكيف تتخلص من هذا الشعور؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة اليوم الإثنين، من برنامج "فتاوى الناس" عبر فضائية "الناس": "الوسوسة من النفس، وربنا سبحانه وتعالى حل لنا هذه المشكلة فى آية من القرآن الكريم، وهى (أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ)، وقال لنا بشأن الصلاة رغم كبر عظمها فى الإسلام (وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ)، ولذلك عليها أن تداوم على الذكر والصلاة وكذلك الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.



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