تحالف الأحزاب المصرية يناقش خريطة مؤتمرات دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

بدأ اجتماع تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبًا سياسيًا داخل مقر حزب إرادة جيل لوضع خريطة مؤتمرات جماهيرية لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى.

وقال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية إن جميع أحزاب التحالف استطاعت خلال الفترة الراهنة تنظيم مؤتمرات لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى.

وأعلن مطر، خلال كلمته باجتماع تحالف الأحزاب، أن تحالف الأحزاب سوف ينظم مؤتمرات لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى بجميع المحافظات، سواء في وجه قبلي أو بحري.

وأوضح مطر أن تحالف الأحزاب المصرية نظم مؤتمرات جماهيرية في سوهاج والمنيا والجيزة والإسكندرية، مشيرًا إلي أن التحالف سوف ينظم مؤتمرات لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى خلال الفترة الراهنة.