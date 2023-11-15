"إرادة جيل": الانتخابات الرئاسية رسالة لمن يُشكك في المناخ الديمقراطي بالبلاد

قال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل: إن مانشهده اليوم من عرس ديمقراطي، وحرية رأي من خلال الانتخابات الرئاسية، رسالة واضحة لكل من يشكك في المناخ الديمقراطي للبلاد، وهو رد بليغ ومن أرض الواقع، يقر بفعالية الحياة السياسية والمشاركة ودور الأحزاب المتواجدة بقوة.



وأضاف «مطر»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ حزب "إرادة جيل"، أعلن منذ بداية الانتخابات الرئاسية، ضمن تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبًا، دعمه وتأييده للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال المسيرة، والوقوف خلفه بكل قوة والانضمام لحملته الانتخابية منذ اللحظة الأولى.



وتابع: "حتى لو اختلفنا حول أداء بعض المرشحين، إلا أنه لا خلاف على أهمية التجربة وشفافية العملية الانتخابية نفسها التي نشجعها ونرجو المزيد منها خلال الفترات المقبلة، موجها التقدير للهيئة الوطنية للانتخابات على كافة الجهود المقدمة".



ولفت إلى أهمية دراسة خطوة التقدم للانتخابات الرئاسية لكل من يرغب في الترشح، وألا تكون المسألة مجرد تسجيل مواقف فقط لصالح الشخص، ولكن لمصلحة مصر، قائلا:"ومن يقدم على تلك الخطوة يحكم على نفسه بالموت السياسي".