"إرادة جيل" ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي السيسي.. السبت

ينظم حزب إرادة جيل برئاسة النائب تيسير مطر " أمين عام تحالف الأحزاب المصرية ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ مؤتمرا جماهيرا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت المقبل بحضور كافة رؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

كما يعقد مساء اليوم حزب إرادة جيل مؤتمرا صحفيا بمقر الحزب بمنطقة جاردن سيتي بالقاهرة بشأن دعم الرئيس عبد الفتاح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما يلتقي رئيس حزب إرادة جيل بالصحفيين والإعلاميين عقب انتهاء مؤتمر اليوم " لتوزيع دعوات المؤتمر الحاشد لدعم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والمنعقد السبت المقبل بقاعة الأزهر الشريف للمؤتمرات بمدينة نصر.

وأشار النائب تيسير مطر "إلى أن حزب إرادة جيل أعلن دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لأسباب كثيرة علي رأسها استمرار واستقرار حالة الأمن والأمان التي تراجعت بشكل ملحوظ قبل صعود الرئيس السيسي لسدة الحكم، مؤكدا أن الظروف الحالية تدفع الجميع لانتخاب الرئيس السيسي لأنه الأجدر للمرحلة..

رسالة واضحة لكل من يشكك في المناخ الديمقراطي للبلاد

وقال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل: إن ما نشهده اليوم من عرس ديمقراطي، وحرية رأي من خلال الانتخابات الرئاسية، رسالة واضحة لكل من يشكك في المناخ الديمقراطي للبلاد، وهو رد بليغ ومن أرض الواقع، يقر بفعالية الحياة السياسية والمشاركة ودور الأحزاب المتواجدة بقوة.

وأضاف «مطر»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ حزب "إرادة جيل"، أعلن منذ بداية الانتخابات الرئاسية، ضمن تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبًا، دعمه وتأييده للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال المسيرة، والوقوف خلفه بكل قوة والانضمام لحملته الانتخابية منذ اللحظة الأولى.

وتابع: "حتى لو اختلفنا حول أداء بعض المرشحين، إلا أنه لا خلاف على أهمية التجربة وشفافية العملية الانتخابية نفسها التي نشجعها ونرجو المزيد منها خلال الفترات المقبلة، موجها التقدير للهيئة الوطنية للانتخابات على كافة الجهود المقدمة".

ولفت إلى أهمية دراسة خطوة التقدم للانتخابات الرئاسية لكل من يرغب في الترشح، وألا تكون المسألة مجرد تسجيل مواقف فقط لصالح الشخص، ولكن لمصلحة مصر، قائلا:"ومن يقدم على تلك الخطوة يحكم على نفسه بالموت السياسي".