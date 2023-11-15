الثلاثاء.. عرض الفيلم النمساوي "الثعلب" ببيت السناري

ينظم بيت السناري، بحي السيدة زينب، بالتعاون مع مركز الثقافة النمساوي عرض فيلم "الثعلب"، وذلك في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل.

عن الفيلم

فيلم "الثعلب" يدور حول قصة حياة فرانس شترايتبيرجر الجد الأكبر لمخرج الفيلم والتي تميزت سنوات طفولته بالترك والفقر، فعندما بدأت ظلال الحرب العالمية الثانية تلوح في الأفق تم تجنيد فرانس في الجيش كساعي دراجة بخارية ولكنه ظل شخصا انطوائيا بين زملائه.

لكنه عندما عثر علي ثعلب صغير جريح وأصبح قائمًا علي رعايته اكتشف المعني الحقيقي للصداقة، ومن خلال جهوده من أجل تأمين سلامة الثعلب يواجه الصدمة الراسخة داخله والتي لم يعد يستطيع الهروب منها حيث تغوص قصة صداقتهم في مواضيع الوحدة والشك واكتشاف النفس ولا يمر وقت طويل حتي يظهر داخله بصيص من الأمل للتغلب علي صدمته في البشرية.

والفيلم من إخراج، ادريان جويجينجر، النمسا ٢۰٢٢، ومدة الفيلم: ١۱٣ دقيقة، اللغة: الألمانية ومترجم الي الإنجليزية.

عن بيت السنارى

يعتبر واحدًا من القصور الفخمة الباقية التي تم بناؤها للصفوة، بناه صاحبه إبراهيم كتخدا السناري وأنفق عليه أموالًا طائلة، عرف هذا البيت كأحد ثلاثة بيوت ولكن بيت السناري هو البيت الوحيد الباقى من البيوت، وهو تابع لمكتبة الإسكندرية، ويشهد تنظيم العديد من ورش العمل والفعاليات العلمية والثقافية والفنية به.

ويمثل بيت السناري الأثري أحد أروع أمثلة العمائر السكنية من دور وقصور الأمراء ورجال الدولة الكبار في فترة مهمة من تاريخ مصر، ويتسم بأهمية تاريخية خاصة، حيث ارتبط تاريخه بالحملة الفرنسية على مصر 1798-1801، فأقام فيه عدد من أعضاء لجنة العلوم والفنون ضمن الحملة، وكانت غالبيتهم من الرسامين والمهندسين.

واتخذ الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية السابق، بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية، قرارا تسليم منزل السناري للمكتبة التي بدأت في تجهيزه بهدف تحويله إلى منفذ ثقافي مهم بحي السيدة زينب لنشر الوعي الثقافي والفني والعلمي في المناطق المحيطة به، ولتشجيع الشباب على الانخراط في الحياة العامة، والفاعليات الثقافية المصرية المتنوعة التي تخدم أهل المنطقة.