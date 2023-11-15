رئيس الوزراء الإسباني: سنعمل من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، أن حكومته الجديدة ستعمل في أوروبا وفي إسبانيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ودعا رئيس الوزراء الإسباني إسرائيل إلى وضع حد للقتل الأعمى للفلسطينيين في قطاع غزة، في أشد انتقاد يوجهه للدولة العبرية منذ اندلاع الحرب.

وأكد سانشيز وقوفه إلى جانب إسرائيل في ردها على الهجوم الذي نفذته الحركة في السابع من أكتوبر، ووعد بأن تعمل حكومته الجديدة في أوروبا وفي إسبانيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

يجدر الإشارة إلي أن البرلمان الإسباني قد دعا في عام 2014 الحكومة إلى الاعتراف بفلسطين كدولة، لكن فقط حين يتوصل الفلسطينيون وإسرائيل لحل من خلال التفاوض لصراعهم المستمر منذ عقود.

منظمة التحرير الفلسطينية تناشد المجتمع الدولى التحرك فورًا لوقف حرب الإبادة فى قطاع غزة

وفي وقت سابق من اليوم، قالت دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية، إن "اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء بمدينة غزة استمرار لحرب الإبادة الجماعية التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني".

وأوضحت الدائرة، في بيان، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن هذا الاقتحام هو جريمة حرب جديدة تنضم إلى "سلسلة جرائم الاحتلال التي يرتكبها بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية".

وأشارت إلى أن المستشفيات والعيادات والمدارس والملاجئ والجرحى والمرضى حظيت بتوصيف واضح وبنود واضحة في القانون الإنساني الدولي، الذي يكفل حمايتها في زمن الحرب.

وبينت أن القانون الدولي الإنساني يوفر حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية، وذلك عبر اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، والبروتوكولين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف (1977)، واتفاقية لاهاي (1954).

وأردفت دائرة حقوق الانسان "هذا بالإضافة إلى بنود كثيرة ذكرت بشكل واضح وجوب حماية المستشفيات والمنشآت الصحية، والجرحى ومراكز الإيواء والمدارس.