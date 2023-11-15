الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": توقف مطحنة القمح الرئيسية بدير البلح فى قطاع غزة

غزة
غزة

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، أنباء عن توقف مطحنة القمح الرئيسية بدير البلح في قطاع غزة.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، دير البلح ومخيم النصيرات في قطاع غزة بقصف مدفعي، اليوم الأربعاء.

وأفادت مصادر في مستشفى الشفاء، بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتجز عددا من النازحين بعد اقتحام المجمع الطبي. 

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء في غزة، مطالبا بتدخل دولي عاجل لحماية المدنيين.

غزة قطاع غزة مطحنة القمح الرئيسية دير البلح الخارجية الفلسطينية النازحين

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