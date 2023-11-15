الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فصائل فلسطينية: أسقطنا طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز سكاى لارك وسيطرنا عليها

طائرة إسرائيلية مسيرة
طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز سكاى لارك

أعلنت الفصائل الفلسطينية عن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز سكاي لارك والسيطرة عليها، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وكان اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأربعاء، في حماية شرطة الاحتلال.

وقال مصلون في المسجد إن المستوطنين اقتحموا المسجد من باب المغاربة وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في محيط مصلى الرحمة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي السياق ذاته، شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، وأوقفت عند أبواب المسجد الطلبة وفتشتهم وأعاقت وصولهم إلى المدارس داخل المسجد.

المستوطنين طائرة إسرائيلية الاحتلال إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز سكاي لارك الفصائل الفلسطينية

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