فصائل فلسطينية: أسقطنا طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز سكاى لارك وسيطرنا عليها

أعلنت الفصائل الفلسطينية عن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز سكاي لارك والسيطرة عليها، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وكان اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأربعاء، في حماية شرطة الاحتلال.

وقال مصلون في المسجد إن المستوطنين اقتحموا المسجد من باب المغاربة وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في محيط مصلى الرحمة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي السياق ذاته، شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، وأوقفت عند أبواب المسجد الطلبة وفتشتهم وأعاقت وصولهم إلى المدارس داخل المسجد.