الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الخارجية الأيرلندي: نشكر مصر على استجابتها ودورها في تخفيف الأزمة بقطاع غزة

ميهول مارتن
ميهول مارتن

قال ميهول مارتن، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي، إنّ الموقف في غزة متفاقم في ظل الأزمة الإنسانية، موجهاً الشكر إلى مصر على استجابتها ودورها في تخفيف الأزمة بقطاع غزة.

وأضاف مارتن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، أن مصر تعمل منذ سنوات لوقف العنف في المنطقة، ونشكر مصر على تيسير عبور المواطنين من غزة عبر معبر رفح، ونقدر دورها في عبور من المواطنين من غزة لرفح.

وأكد: “نحتاج لوقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة”، موضحًا أن بلاده تدعم حق فلسطين في إنشاء دولتها باعتبار أن حل الدولتين يعمل على إحلال السلام.

وكان عقد وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات مع ميهول مارتن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندى.

ويناقش الوزيران- خلال اللقاء، الذى يجرى بمقر وزارة الخارجية- العلاقات الثنائية بين مصر وإيرلندا، بإلإضافة الى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الحرب في قطاع غزة.

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