محافظ القاهرة يواصل جولاته المفاجئة ويتفقد أسواق دار السلام

واصل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة جولاته المفاجئة لعدد من الأسواق بحى السلام لمتابعة تنفيذ "مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية" التى أطلقها د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع.

وخلال الجولة التقى محافظ القاهرة بعددٍ من المواطنين وحرص على الاستماع لآرائهم حول تواجد السلع الأساسية بالأسعار المعلنة ومستوى جودتها، حيث أكد المواطنون توافرها وحصولهم على احتياجاتهم منها بيسر.

استمرار تكثيف الحملات الدورية للأسواق لمتابعة توافر السلع والمنتجات

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار تكثيف الحملات الدورية للأسواق لمتابعة توافر السلع والمنتجات المختلفة بكميات وأسعار مناسبة مؤكدا أن المحافظة تحرص على التوسع فى إقامة المنافذ وتوفير كافة احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.

رافق المحافظ فى جولته د. ابراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وعدد من قيادات المحافظة.

وكان أجرى محافظ القاهرة زيارة مفاجئة للمركز التكنولوجي النموذجى بحى المرج لمتابعة مستوى تقديم الخدمة للمواطنين بالحى.

وشدد محافظ القاهرة على رئيس الحى وجميع العاملين بالمركز التكنولوجى بسرعة فحص مشاكل المواطنين والرد عليها وإنجازها في الوقت المحدد، وتسهيل الإجراءات المطلوبة فى إطار القانون حيث أن خدمة المواطن تأتى على رأس أولويات المحافظة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المركز الذى تمت إقامته فى إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لانشاء مراكز لتطوير الخدمات وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة للمواطنين يتوفر به أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا الى رضاء المواطنين.

يذكر أن عدد الأحياء المميكنة بمحافظة القاهرة يبلغ 35 حى مميكن ميكنة كاملة يضم جميع الخدمات المقدمة للمواطنين من بينهم 34 مركز تكنولوجي بالاحياء ومركز تكنولوجي الديوان العام.

محافظ القاهرة خلال جولته المفاجئة لأسواق دار السلام

محافظ القاهرة خلال جولته المفاجئة لأسواق دار السلام

محافظ القاهرة خلال جولته المفاجئة لأسواق دار السلام

محافظ القاهرة خلال جولته المفاجئة لأسواق دار السلام

محافظ القاهرة خلال جولته المفاجئة لأسواق دار السلام

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