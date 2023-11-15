الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يواصل جولاته المفاجئة ويتفقد أسواق دار السلام

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال جولته المفاجئة لأسواق دار السلام

واصل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة جولاته المفاجئة لعدد من الأسواق بحى السلام  لمتابعة تنفيذ "مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية" التى أطلقها د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع.

وخلال الجولة التقى محافظ القاهرة بعددٍ من المواطنين وحرص على الاستماع لآرائهم حول تواجد السلع الأساسية بالأسعار المعلنة ومستوى جودتها، حيث أكد المواطنون توافرها وحصولهم على احتياجاتهم منها بيسر.

استمرار تكثيف الحملات الدورية للأسواق لمتابعة توافر السلع والمنتجات

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار تكثيف الحملات الدورية للأسواق لمتابعة توافر السلع والمنتجات المختلفة بكميات وأسعار مناسبة مؤكدا أن المحافظة تحرص على التوسع فى إقامة المنافذ وتوفير كافة احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.

رافق المحافظ فى جولته د. ابراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وعدد من قيادات المحافظة.

وكان أجرى محافظ القاهرة زيارة مفاجئة للمركز التكنولوجي النموذجى بحى المرج لمتابعة مستوى تقديم الخدمة للمواطنين بالحى.

وشدد محافظ القاهرة على رئيس الحى وجميع  العاملين بالمركز التكنولوجى بسرعة فحص مشاكل المواطنين والرد عليها وإنجازها في الوقت المحدد، وتسهيل الإجراءات المطلوبة فى إطار القانون حيث أن  خدمة المواطن تأتى على رأس أولويات المحافظة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المركز الذى تمت إقامته فى إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لانشاء مراكز لتطوير الخدمات وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة للمواطنين يتوفر به أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا الى رضاء المواطنين.

يذكر أن عدد الأحياء المميكنة بمحافظة القاهرة يبلغ 35 حى مميكن ميكنة كاملة يضم جميع الخدمات المقدمة للمواطنين من بينهم 34 مركز تكنولوجي بالاحياء ومركز تكنولوجي الديوان العام.

محافظ القاهرة خلال جولته المفاجئة لأسواق دار السلام

محافظ القاهرة خلال جولته المفاجئة لأسواق دار السلام
محافظ القاهرة خلال جولته المفاجئة لأسواق دار السلام
محافظ القاهرة خلال جولته المفاجئة لأسواق دار السلام
محافظ القاهرة خلال جولته المفاجئة لأسواق دار السلام
محافظ القاهرة خلال جولته المفاجئة لأسواق دار السلام
محافظ القاهرة خلال جولته المفاجئة لأسواق دار السلام
محافظ القاهرة خلال جولته المفاجئة لأسواق دار السلام
محافظ القاهرة خلال جولته المفاجئة لأسواق دار السلام
الاسعار
الاسعار
محافظ القاهرة خلال جولته المفاجئة لأسواق دار السلام
محافظ القاهرة خلال جولته المفاجئة لأسواق دار السلام
جولة مفاجئة أسواق دار السلام محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

محافظة القاهرة تزيل تعارضات امتداد محور حسب الكفراوي بمنطقة طرة

محافظة القاهرة تحصر إزالات تعارضات مشروع القطار الكهربائي بالمنطقة الجنوبية

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

قطف "قرنين فول" ينتهي بمبيض محارة للسجن المؤبد

سيكون جاهزا للركاب أبريل المقبل.. صور لخط "مونوريل" شرق النيل

الحكم على متهم في قضية "الثأر" بالصف 9 ديسمبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

أرض التوتر.. هل تدخل الضفة الغربية دائرة الحرب بين إسرائيل وحماس؟

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء