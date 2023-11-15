الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: توجيه الرئيس بتوفير إمدادات غذائية إضافية للفلسطينيين تؤكد نصرة مصر لقضيتهم

النائب مصطفى جعفر
النائب مصطفى جعفر سالمان

اعتبر النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتوفير إمدادات غذائية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة بقيمة 650 طنًا للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، بمثابة رد قوي على كذب الادعاءات حول غلق مصر معبر رفح البري، ولفتة إنسانية تؤكد على نصرة مصر للشعب الفلسطيني ومساندة قضيته.

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دعم مصري متواصل لقطاع غزة
وقال سالمان، في تصريحات صحفية له، إن هذه التوجيهات تأتي امتدادا لدور مصر المتواصل في دعم الأشقاء الفلسطينيي والذي لا يمكن المزايدة عليه، علاوة على أن مصر لم ولن تدخر جهدًا في سبيل تقديم الدعم للأشقاء من الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تضرب نموذجا للانتصار للقومية العربية وهويتها، بما يبذلونه من جهد واسع وتسخير لكل ما لديهم من طاقات لأجل نصرة ودعم الشعب الفلسطيني.

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مخزون احتياطي من السلع الغذائية 

وأكد النائب أنه منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة الفلسطينية الأخيرة ويتسارع المصريون كلا في مكانه لتقديم أوجه الدعم للشعب الفلسطيني لتخفيف حدة أحداث العنف للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني، علاوة على الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة لتوفير مخزون احتياطي من السلع الغذائية الأساسية والإستراتيجية خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مما يدل على حرص الرئيس لتلبية احتياجات المواطنين لضمان عدم تأثر توافر السلع بالأزمات الدولية المتعاقبة، مؤكدا على أن القيادة السياسية المصرية على وعي تام بكافة التحديات التي تواجه الوطن.

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يشار إلى أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

ووجه الرئيس خلال الاجتماع بالتأكد من توافر احتياطي مناسب من السلع مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وبما يلبي كافة احتياجات أبناء الشعب المصري.

كما وجه بتوفير إمدادات غذائية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة بقيمة 650 طنًا للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وذلك في إطار دور مصر المتواصل في دعم الأشقاء في غزة على جميع المستويات.

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النائب مصطفى سالمان معبر رفح مساعدات إضافية غلق معبر رفح دعم مصر للقضية الفلسطينية

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