الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ايرلنديون يغادرون غزة عبر معبر رفح: لا طعام أو ماء للأطفال

غزة
غزة

قالت وزارة الخارجية الأيرلندية إنه تم السماح لمجموعة أولى من المواطنين الأيرلنديين وعائلاتهم بالخروج عبر معبر رفح من غزة إلى مصر اليوم الأربعاء وفقا لما نقلته صحيفة.irishtimes الأيرلندية.

الخروج من معبر رفح 

وقالت الصحيفة: تم اتخاذ الترتيبات اللازمة من قبل موظفي السفارة الأيرلندية في القاهرة لمقابلة العالقين بعد خروجهم  وتزويدهم بالمساعدة والدعم القنصليين، بما في ذلك السفر إلى أيرلندا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "نتوقع أن يتم إدراج المزيد من المواطنين الأيرلنديين وعائلاتهم في غزة في القائمة في الأيام المقبلة" وقال: "نحن نعمل بلا كلل للتأكد من أن جميع أولئك الذين يرغبون في القيام بذلك سيتمكنون من الخروج في أقرب وقت ممكن."

وقالت الصحيفة: ومن بين الذين سيغادرون غزة هذا الصباح إبراهيم الآغا وزوجته وأطفاله الثلاثة، وجميعهم مواطنون أيرلنديون،  وكانوا في مدينة غزة لقضاء عطلة طويلة عندما بدأت إسرائيل قصفها. وقد تقطعت بهم السبل منذ ذلك الحين في منطقة الصراع وينتظرون الخروج من غزة عبر معبر رفح إلى مصر.

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لاطعام ولا ماء 

وقال السيد الآغا (38 عامًا)، والذي يقيم حاليًا في جنوب قطاع غزة، إن أطفاله الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية وأربعة وثلاثة أعوام "يطلبون دائمًا الطعام أو الماء الذي لا نملكه".

وانتقل السيد ألاغا إلى أيرلندا منذ 15 عامًا وكان يعمل مهندسًا إلكترونيًا، ويعيش مع زوجته وأطفاله في بلانشاردستاون. وقد جاء هو وعائلته إلى غزة في يونيو لقضاء عطلة طويلة لزيارة أقاربهم، وفروا من شقتهم في مدينة غزة الشهر الماضي للانتقال للعيش مع والديه في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ووصل إلى رفح في السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي مع عائلته وقالك "لدي وقود لرحلة واحدة فقط ووأضاف أنه لحسن الحظ أن الرحلة القصيرة من خان يونس كانت هادئة.

وقال:  إن لديه "مشاعر متضاربة" بشأن العودة إلى "الحياة الطبيعية" لأنه ترك وراءه "أصدقاء" و"ذكريات" في غزة.

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