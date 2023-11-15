تفعيل الهدنة في غزة.. تفاصيل أجندة وزير الدولة البريطانية للتنمية بالقاهرة

يزور وزير الدولة البريطانية للتنمية والشئون الإفريقية أندرو ميتشل إلى القاهرة لإجراء مناقشات حول كيفية إيصال المزيد من المساعدات إلى غزة.

أندرو ميتشل يزور القاهرة

ووفقا لما نقلته صحيفة ذا ناشيونال: سيناقش ميتشل كيفية تفعيل هدنة إنسانية في القتال في أقرب وقت ممكن بحيث يمكن تسليم المساعدات، بما في ذلك الوقود، للمستشفيات وغيرها من الاحتياجات وإطلاق سراح الرهائن.

وسوف يجتمع مع جمعية الهلال الأحمر المصري، الوكالة المسؤولة عن شحن السلع الإنسانية عبر حدود رفح، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إيلينا بانوفا، وسيزور ميتشل أيضًا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وقال: "أشكر مصر على جهودها الدبلوماسية المستمرة لتوصيل المزيد من المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة في أسرع وقت ممكن".

وتابع: "لقد ضاعفت المملكة المتحدة التزامها بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني هذا العام، وندعو جميع الأطراف إلى السماح بالتوقف الإنساني الضروري لضمان وصول هذه المساعدات إلى المحتاجين في غزة."

وخصصت المملكة المتحدة مؤخرًا 30 مليون جنيه إسترليني (37 مليون دولار) كمساعدات إضافية للأراضي الفلسطينية المحتلة - أي أكثر من ضعف مبلغ المساعدات الحالي البالغ 27 مليون جنيه إسترليني الذي تم التعهد به هذا العام، وستساعد هذه الأموال على تزويد الفلسطينيين بمواد الإغاثة الإنسانية الأساسية مثل الغذاء والماء والمأوى.

رحلات جوية بريطانية في مصر

وقالت ذا ناشيونال: قد هبطت بالفعل ثلاث رحلات جوية بريطانية في مصر تحمل أكثر من 51 ألف كيلوجرام من المساعدات منذ بدء الأزمة، بما في ذلك مواد مثل عبوات العناية بالجروح وفلاتر المياه والمصابيح التي تعمل بالطاقة الشمسية، وقد ضمنت الحكومة حتى الآن مغادرة أكثر من 150 مواطنًا بريطانيًا وعائلاتهم قطاع غزة بأمان.

ويستخدم مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية جميع القنوات المتاحة له لضمان قدرة أي مواطن بريطاني مسجل متبقٍ على عبور حدود رفح في أسرع وقت ممكن، وتتواجد سفن البحرية الملكية في الشرق الأوسط لردع المزيد من التصعيد.