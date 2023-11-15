الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اليوم الـ40 للعدوان.. 29 شهيدًا جراء قصف الاحتلال شمال غزة

قصف الاحتلال
قصف الاحتلال

استُشهد 29 فلسلطينيًا وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء (اليوم الـ40 للعدوان)، جراء سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات الاحتلال قصفت عددًا من المنازل في حي الشيخ رضوان، ما أدى إلى استشهاد 25 فلسطينيًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وأضافت أن 4 شهداء ارتقوا في قصف استهدف منزلا مجاورا لمركز إيواء في مخيم جباليا، وأصيب العشرات بجروح.

ويتعرض حي الشيخ رضوان كسائر الأحياء والمناطق السكنية في مدينة غزة لقصف متواصل، برا وبحرا وجوا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

واعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة ومخيم شعفاط شمالها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط فجر اليوم الأربعاء، واعتقلت كلا من: محمد كيالة، وإمام "محمد علي"، وعامر الرشق، وعمر الرشق.

txt

جندي: القضية الخاصة بالهجرة يجب أن تكون على قمة قائمة أولوياتنا البحثية بكافة أبعادها

 

وفي وقت سابق، تقدم مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة الأمريكية (The CCR)، بشكوى قضائية عبر محكمة اتحادية بمنع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، من تقديم المزيد من الأسلحة والأموال والدعم الدبلوماسي إلى إسرائيل؛ لأن هناك إبادة جماعية تتكشف من دولة الاحتلال ضد السكان المدنيين في غزة.

وتتم مقاضاة بايدن وبلينكن وأوستن بصفتهم الرسمية، لفشلهم في منع حدوث إبادة جماعية في غزة عبر تأثيرهم في دولة الاحتلال، وتقديم الدعم المباشر إليها بالأسلحة والأموال والدعم والغطاء الدبلوماسي، في انتهاك للواجبات المنصوص عليها في اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولي العرفي، إذ تسعى الدعوى التي تقدم بها المركز عبر شركة محاماة (Van Der Hout، LLP) إلى الحصول على تعويض تفسيري وأمر قضائي، إلى دعم الحكومة الأمريكية غير المشروط لإسرائيل، وهي تقصف سكان غزة وتحرمهم من الطعام والماء وغيرها من الضروريات.

وتقدم الشكوى أدلة واسعة النطاق على أن أعمال الحكومة الإسرائيلية تمثل إبادة جماعية باتت تتكشف يومًا بعد يوم، وهي التي تعرفها اتفاقية الإبادة الجماعية بأنها أفعال مرتكبة مع نية التدمير، كليًا أو جزئيًا، جماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

 

غارات طائرات مخيم جباليا الاحتلال حي الشيخ رضوان

مواد متعلقة

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

بعد التهجير القسري.. الاحتلال يمنع أهالي شمال شرق رام الله من العودة

"نادي الأسير": الاحتلال اعتقل 50 قلسطينيًا بالضفة الغربية فجر اليوم

"الجهاد الإسلامى" تعلن استهداف قاعدتى كيسوفيم ومارس العسكريتين برشقات صاروخية مركزة

أبو مازن: نرفض القرصنة الإسرائيلية على أموالنا التى نرسلها شهريًا إلى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

اليوم الـ36 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء القصف المتواصل على غزة

"فتح": العدوان لن يزيدنا إلا إصرارًا على دحر الاحتلال

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

"القاهرة الإخبارية" تعرض اللقطات الأولى من اقتحام الاحتلال الإسرائيلى مستشفى الشفاء فى غزة

إحالة متهم بهتك عرض فتاة في التجمع للجنايات

"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل مباحثات رئيس الشاباك ومسئولين مصريين

"المسافة صفر".. بيان جديد من "حماس" بشأن قتل جنود الاحتلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

إبراهيم داود

فى محبة عبده جبير

علي سعدة

نتاتياهو وحماس.. والثأر القديم

محمد رفعت

"جنت على أهلها براقش"!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين من بيت لحم

سامح شكرى: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة جملةً وتفصيلًا

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب