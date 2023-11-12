مصطفى سالمان: مشروع قرار القمة العربية الإسلامية تأكيد على الموقف الموحد لدعم القضية الفلسطينية

قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قرار القمة العربية الإسلامية في دورتها غير العادية في الرياض، تأكيد على الموقف العربي الموحد تجاه دعم القضية الفلسطينية، ووقف إطلاق النار والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

موقف مصر الثابت

وأوضح سالمان، في تصريحات صحفية له، أن مشروع قرار القمة العربية أكد على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، بضرورة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين، ووضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تبني المجتمع الدولي رؤية الدول العربية للتصدي للعدوان الإسرائيلي والكارثة الإنسانية، التي يرتكبها الاحتلال بقتل الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد النائب مصطفى سالمان على ضرورة تطبيق قرارات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إزاء القضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال الإسرائيلي وحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال في جميع أراضيه المحتلة منذ عام 1967، والتي تشكل وحدة جغرافية واحدة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى تحذيرات القمة العربية الإسلامية من التداعيات الكارثية للعدوان الانتقامي، الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، والذي يرتقي إلى جريمة حرب جماعية، وما ترتكبه خلاله من جرائم همجية في الضفة الغربية والقدس الشريف، ومن الخطر الحقيقي لتوسع الحرب نتيجة رفض إسرائيل وقف عدوانها وعجز مجلس الأمن الدولي عن تفعيل القانون الدولي لإنهائه.

وكان البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية بالرياض، أكد ضرورة إنهاء الحصار على قطاع غزة، ووقف أعمال العنف، مع ضرورة إدخال قوافل من المساعدات العلاجية والغذائية لأهالي قطاع غزة، بشكل فوري، ومع التأكيد على دعم جهود مصر في إدخال المساعدات وعلاج الجرحى ومرضى السرطان، وكل ما تتخذه مصر من إجراءات لوقف العدوان على المدنيين بقطاع غزة.