برلمانية: الوقف الفوري للنار وإدخال المساعدات لغزة وإنهاء الحصار أبرز مخرجات القمة العربية الإسلامية

ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بحضور رؤساء وقادة من الدول العربية والإسلامية الشقيقة، مشيرة إلى أن مشاركة الرئيس في القمة تأتي استمراراً واستكمالاً للدور المصري منذ بداية الأزمة لدفع جهود وقف إطلاق النار ودفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

كلمة الرئيس اتسمت بالقوة

وقالت نيفين حمدي في بيان لها اليوم، إن كلمة الرئيس السيسي بـ"القمة العربية الاسلامية" ، اتسمت بالقوة والوضوح والمكاشفة وعبرت عن استياء ورفض المصريين جميعاً لحرب الابادة والحصار التي يتعرض له الأشقاء في غزة والأراضي الفلسطينية من العدوان الصهيوني الخسيس، وأظهرت إيمانه الدائم بوحدة المصير ووضع الجميع أمام مسؤولياته ، مؤكدة أن الرئيس بعث من خلال كملته العديد من الرسائل المهمة على المستوى العربي والإقليمي والدولي والتي تأتي في مقدمتها إنهاء الصراعات في المنطقة وتحقيق السلام العادل والشامل لفلسطين.



وتطالب مجلس الأمن بالتدخل الفوري

وطالبت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، مجلس الأمن والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان، بسرعة تنفيذ مطالب الرئيس السيسي الـ6 والتي تتمثل في الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى القطاع بلا قيد أو شرط، ووقف كافة الممارسات التى تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أى مكان داخل أو خارج أرضهم، واضطلاع المجتمع الدولى بمسئوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطينى، وضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية وتحمل إسرائيل مسؤوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، والتوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية"، وإجراء تحقيق دولى فى كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولــى، مؤكدة أن تلك المطالب مشروعة من شأنها تغيير مسار القضية الفلسطينية نحو السلام العادل والمنطقة بأسرها.

وكشفت النائبة نيفين حمدي، عن وجود توافق بين قادة القمة العربية الإسلامية، بشأن تجاوزات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللا إنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال، لافتة إلى أن القمة سوف تخرج بنتائج وتصويتات واتفاق حول ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار على أهالي قطاع غزة وضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة دون تقيد أو حصار.

واختتمت نائبة حماة الوطن، بالتأكيد علي وجود مساعي حثيثة تخطو لها القيادة السياسية المصرية الحكيمة من خلال مشاركتها في كافة المحافل الدولية لإرساء عملية السلام من اجل حصول الأشقاء الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة التي تساهم في تهدئة الأمور ورفع المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني نتيجة هذا العدوان الغاشم، وهو ما يفرض حتمية إنهاء دائرة العنف والتصعيد المتكرر سعياً لفتح الباب أمام فرص وجهود التسوية وتحقيق الاستقرار والهدوء تمهيداً لإطلاق عملية السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.