السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى يُثنى على القمة العربية الإسلامية فى الرياض

أحمد موسى
أحمد موسى

أشاد الإعلامي أحمد موسى بـالقمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن القمة العربية الإسلامية كانت إيجابية بشكل كبير، وأكدت على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وأضاف أن كل رئيس وقائد مشارك في القمة كان مدركًا للرأي العام العربي الغاضب مما يحدث في قطاع غزة، وأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب حماية دولية للشعب الفلسطيني من الاحتلال الإسرائيلي.

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