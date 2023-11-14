الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسل "إكسترا نيوز": فتح معبر رفح أمام الشاحنات الإغاثية بعد قليل

معبر رفح
معبر رفح

قال عوض الغنام، مراسل إكسترا نيوز، إن الشاحنات المصرية الإغاثية متواجدة الآن عند بوابة رفح المصرية انتظارًا لفتح المعبر من الجانب الفلسطيني، حيث هناك تعنت واضح من الجانب الصهيوني بشأن دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

 

المساعدات الإنسانية لغزة

وأكد عوض الغنام، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جميع المساعدات المصرية أو الدولية متواجدة الآن على الجانب المصري من معبر رفح لدعم قطاع غزة، مشيرًا أن الشاحنات المتواجدة الآن عند المعبر جزء منها تابع لمصر وجزء آخر تابع للمنظمات الإنسانية الدولية.

وأضاف في حديثه، أن الدعم المصري لسكان غزة لم يتوقف منذ بداية العدوان الإسرائيلي بعد أحداث 7 أكتوبر، حيث استغل العدوان الصهيوني أحداث 7 أكتوبر من أجل تحقيق وتنفيذ خططه الدامية الخبيثة بحق الشعب الفلسطيني.

 

الدعم المصري لغزة

وتابع: "الشاحنات الإنسانية ستتحرك بعد قليل إلى غزة في تعاون مستمر بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني".

عوض الغنام مراسل اكسترا نيوز المساعدات الإنسانية لغز اكسترا نيوز إغاثة فلسطين

مواد متعلقة

باحث: المشهد الانتخابى فى مصر يسير بشكل طبيعى

جهاد الحرازين: مصر حملت على عاتقها نصرة القضية الفلسطينية

أشرف سنجر: الكيان الصهيونى فشل فى تحقيق أهدافه رغم المساندة الأمريكية له

أستاذ علوم سياسية: وضع نتنياهو مأزوم سياسيًا.. وعزيمة الفلسطينيين لن تُقهر

يسرى الشرقاوى: مصر قطعت خطوات مهمة فى التوجه نحو القارة السمراء تجاريًا

أستاذ اقتصاد: ركود ملحوظ فى الاقتصاد الإسرائيلى نتيجة حرب غزة

عوض الغنام: عبور نحو أكثر من 1000 شاحنة ذهبت إلى الجانب الفلسطينى من معبر رفح

مدير العلميات الميدانية بالتحالف الوطنى: 800 شاحنة ذهبت إلى قطاع غزة حتى الآن

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

استشهاد ضابط شرطة ومصرع 6 عناصر خطرة فى مداهمة وكر إجرامى بأسيوط

إعلان فوز 962 شخصًا في قرعة الحج بالمنوفية

اعترافات شبح حلوان بعد ضبطه: "بحب استعرض أمام البنات وأقف بالسنجة"

عقد زواج عبد الحليم والسندريلا يُثير أزمة.. وأسرة العندليب تلجأ للقضاء

"الداخلية" توضح حقيقة صدور بيان من الوزارة يحذر المواطنين من سرقة منازلهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى ذكرى العميد التنويرى

عبد الرحيم طايع

كيف يهدأ الشرق الأوسط؟!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (2)

حسين دعسة

الأردن يرفض إعادة احتلال غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها

حسين دعسة

مجلس النواب الأردنى يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة جملةً وتفصيلًا

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصحفيين فى طولكرم