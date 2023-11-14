مراسل "إكسترا نيوز": فتح معبر رفح أمام الشاحنات الإغاثية بعد قليل

قال عوض الغنام، مراسل إكسترا نيوز، إن الشاحنات المصرية الإغاثية متواجدة الآن عند بوابة رفح المصرية انتظارًا لفتح المعبر من الجانب الفلسطيني، حيث هناك تعنت واضح من الجانب الصهيوني بشأن دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

المساعدات الإنسانية لغزة

وأكد عوض الغنام، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جميع المساعدات المصرية أو الدولية متواجدة الآن على الجانب المصري من معبر رفح لدعم قطاع غزة، مشيرًا أن الشاحنات المتواجدة الآن عند المعبر جزء منها تابع لمصر وجزء آخر تابع للمنظمات الإنسانية الدولية.

وأضاف في حديثه، أن الدعم المصري لسكان غزة لم يتوقف منذ بداية العدوان الإسرائيلي بعد أحداث 7 أكتوبر، حيث استغل العدوان الصهيوني أحداث 7 أكتوبر من أجل تحقيق وتنفيذ خططه الدامية الخبيثة بحق الشعب الفلسطيني.

الدعم المصري لغزة

وتابع: "الشاحنات الإنسانية ستتحرك بعد قليل إلى غزة في تعاون مستمر بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني".