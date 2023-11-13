عوض الغنام: عبور نحو أكثر من 1000 شاحنة ذهبت إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح

قال عوض الغنام، مراسل إكسترا نيوز، إن الدولة المصرية بذلت الكثيرومن الجهود الدبلوماسية من أجل إغاثة شعب فلسطين.

نصرة فلسطين

وأكد عوض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء” مع الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أنه تم خروج الكثير من القوافل الطبية والإنسانية من معبر رفح إلى الدولة الفلسطينية التي تم تجهيزها في أوقات قياسية للغاية.

وأضاف في حديثه، أنه حدث اليوم لقاء في الشيخ زويد بين وفد من إعلاميي الشركة المتحدة وشيوخ قبائل سيناء، وهذا اللقاء دليل على أن غمة الإرهاب رحلت عن سيناء، لذا يمكن القول أن سيناء بعدما كانت مقر الإرهاب أصبحت الآن أرض خالية من تلك التنظيمات الإرهابية التي لا تريد الخير بالأوطان.

وأشار إلى، أن قبائل الشيخ زويد عبروا اليوم عن تقديرهم للجيش والشرطة المصرية على توفير عنصر الأمن والأمان لهم، معبرًا:"أكثر من وفد لمؤسسات مصرية مهمة قاموا بزيارة الدولة المصرية اليوم".

الجهود المصرية لإغاثة فلسطين

وتابع: "عبور نحو أكثر من ١٠٠٠ شاحنة ذهبت إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح ولكن هناك إشكالية في عدم وجود وقود لنقل هذه المساعدات بالسيارات إلى وسط غزة".