الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منافس الأهلي المحتمل.. رومانو: لوبيتيجي يرفض تدريب اتحاد جدة

لوبيتيجي
لوبيتيجي

كشف الصحفي الإيطالي الموثوق “فابريزو رومانو”، موقف الإسباني جولين لوبيتيجي من تدريب اتحاد جدة السعودي.

وقال رومانو عبر حسابه بمنصة “X”، أن لوبيتيجي رفض عرض تدريب اتحاد جدة السعودي، وكل تركيزه الحالي للعودة إلى الدوري الإنجليزي.

لوبيتيجي كانت أخر تجاربه مع وولفرهامبتون الإنجليزي، عندما تولي تدريبهم في نوفمبر 2022 ورحل في أغسطس الماضي.

منافس الأهلي المحتمل.. اتحاد جدة يحول وجهة المدرب وجاياردو الأقرب لتولي تدريب الفريق

تغيرت وجهة مدرب اتحاد جدة السعودي المحتمل سريعًا في الساعات الماضية، من خولين لوبيتيجي إلى الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، وفقًا لصحيفة “آس” الإسبانية.

وأوضح التقرير، أن الفضل يعود لجهود نجمه كريم بنزيما قائد النادي السعودي الذي أقنع المدير الفني السابق لفريق ريفر بليت بتولي قيادة فريقه.

بعد إقالة المدرب البرتغالي نونو سانتو في 8 نوفمبر الماضي، بدأ الاتحاد في اختيار المدربين، وبعد دراسة العديد من الخيارات، كشفت صحيفة "أس" الإسبانية أن الاختيار وقع على مدرب ريفر بليت السابق.

ومن المرتقب أن يصل جاياردو إلى السعودية، حيث يتمتع بسمعة كونه أحد أنجح المدربين في ريفر بليت الذي أمضى معه 8 أعوام إلى أن قرر الرحيل في 2022.

ومنذ ذلك الحين ارتبط اسم المدرب البالغ من العمر 47 عامًا بالانتقال إلى قائمة من الأندية من بينها باريس سان جيرمان وموناكو وفياريال وإشبيلية ونابولي.

بحسب التقارير، ينوي الاتحاد الإعلان عن مدربه الجديد في الساعات المقبلة، حيث سيلعب حامل لقب الدوري المباراة المقبلة يوم 24 نوفمبر أمام الاتفاق بقيادة ستيفن جيرارد، بذلك سيكون أمام جاياردو 10 أيام للاستعداد لأولى مواجهاته مع الفريق.

ويفتتح اتحاد جدة بطولة كأس العالم للأندية، بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، على أن يتأهل الفائز منهما إلى الدور الثاني، لمواجهة النادي الأهلي.

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