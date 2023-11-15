الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمد عيد: مجازر الاحتلال تنذر بكارثة ستطال المجتمع الدولي إن لم يتخل عن صمته

محمد عيد أمين المصريين
محمد عيد أمين المصريين في الخارج بحزب مصر أكتوبر

قال محمد عيد، أمين المصريين في الخارج بحزب مصر أكتوبر، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا زالت ترتكب مجازر دموية في الأراضي المحتلة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وتتمادى في جرائمها بعدما تأكدت من صمت المجتمع الدولي الذي تخلى عن مسئولياته الدولية والإنسانية حيال تلك المجازر.

وأضاف عيد، في بيان له اليوم، أن تلك المجازر التي لم تحرك ساكنا تنذر بكارثة تجاه الجميع، ولن يفلت من عواقبها أحد، حيث امتداد الصراعات والمحارق وتهديد الأمن القومي سواء كان في المنطقة العربية أو غيرها، فالنار قد تأكل وتلتهم كل شئ ولا تبالي إذ لم يتم التكاتف والاتحاد في إخمادها والسيطرة عليها.

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وطالب أمين المصريين في الخارج بحزب مصر أكتوبر بضرورة محاسبة من تسبب في قتل المرضى وحرق المستشفيات وإرهاب الأطفال والنساء والمدنيين العزل الذين يعيشون حياة مأساوية بين أصوات الصواريخ وسقوط القنابل والتهجير القسري تحت تهديد السلاح وترك أملاكهم مجبرين وتخييرهم بين الموت أو الرحيل دون وجه حق، مشيرا إلى أن الازدواجية التي يتعامل بها العالم والمنظمات الحقوقية الدولية والإنسانية تنذر بكارثة إنسانية ستكون الأخطر فى هذه المرحلة.

عيد يستنكر جرائم الكيان الصهيوني

واستنكر عيد جرائم الكيان الصهيوني بمنع المساعدات الإنسانية والإغاثات من الوصول إلى شعب غزة المحاصر والمرضى في المستشفيات، ليمت من نجا من القصف بالصواريخ  جوعا وعطشا أو لعدم تلقيه العلاج، مؤكدا أن مصر لم تدخر جهدا في التعامل مع القضية الفلسطينية ولم تترك بابا إلا وطرقته من أجل نجاة الشعب الفلسطيني، حتى أنها تتحمل وتتكبد ثمن وقفتها وتصر على فتح معبر رفح لمرور المساعدات رغم ما تعانيه من تعنت من الجانب الإسرائيلي.

المصريين في الخارج حزب مصر أكتوبر الإحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني قتل المرضى حرق المستشفيات وإرهاب الأطفال والنساء المنظمات الحقوقية الدولية

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