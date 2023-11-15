الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إشادة أممية بمواقف الرئيس السيسى ودعوته لوقف إطلاق النار فى غزة

اشتباكات غزة
اشتباكات غزة

أشادت الدكتورة سيما بحوث، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي تزور مصر حاليًا، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لوقف إطلاق النار الفوري والمستدام في قطاع غزة وموقفه الرافض للتهجير القسري للشعب الفلسطيني ودعوته لمؤتمر السلام بالقاهرة، واهتمامه بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.

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المساعدات الأممية الإنسانية 

وقالت سيما بحوث، خلال زيارتها للمجلس القومي للمرأة، حيث كانت في استقبالها الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، وعدد من عضوات وأعضاء المجلس: "إنها ستعمل على التنسيق لتوفير احتياجات المرأة والفتاة في المساعدات الأممية الإنسانية لغزة".

وأعربت المسئولة الأممية عن سعادتها بوجودها في مصر، وقالت: "مصر لها دور كبير في المنطقة العربية والإسلامية، ولها دور مهم في حماية المرأة والأمن والسلم على مستوى العالم، وأيضًا في استقطاب الشباب لرسم صورة للعالم أكثر استقرارًا وسلامًا".

تمكين المرأة اقتصاديًا

وأشارت سيما بحوث إلى التعاون القائم مع المكتبين القطري والإقليمي في تنفيذ المشروعات التي يتم العمل عليها مع مصر في مجال تمكين المرأة اقتصاديًا، وفي مجال المرأة والأمن والسلم، مؤكدة استمرار السعي في المستقبل نحو توطيد العلاقة بين الجانبين لتمكين المرأة في مصر والمنطقة.

من جهتها، أشادت مايا مرسي بالجهود التي تبذلها سيما بحوث؛ لتمكين المرأة على مستوى العالم، مثمّنة الشراكة والتعاون المثمر مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

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وناشدت رئيسة المجلس القومي للمرأة، رئيسة الدورة الثامنة لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي للمرأة، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمنظمة المرأة العربية، سيما بحوث، بنقل صوت المرأة والفتاة الفلسطينية إلى العالم والتعريف بالمعاناة التي تمر بها والحث على مراعاة حقوق المرأة الإنسانية في جميع المناقشات والمباحثات المتعلقة بالقضية الفلسطينية بل ومنحها أولوية كبرى. 

وقف الحرب في غزة

وقالت مايا مرسي: "إن الأمهات في غزة يفقدن أبناءهن يوميًا في هذه الحرب"، مضيفة: "إن هذه الحرب أخرجت جيلًا جديدًا يشعر بالمرارة والألم، وكانت سببًا أيضًا في أن نرى أجيالًا جديدة في أمتنا من الأطفال والشباب لم يكونوا ملمين بالقضية الفلسطينية لكنهم أصبحوا يكتبون عن حق فلسطين، ويناشدون العالم بوقف النزيف غير الإنساني، ووقف الحرب، وإنهاء الاحتلال وحماية المدنيين والأطفال".

وطالبت رئيسة المجلس القومي للمرأة بضرورة أن تتضمن المساعدات الأممية توفير الحد الأقصى من احتياجات النساء والفتيات الضرورية في الحرب، للحفاظ على كرامتهن كنساء وفتيات أثناء الحرب على غزة.

الامم المتحدة قطاع غزة التهجير القسرى مؤتمر السلام المجلس القومي للمرأة

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