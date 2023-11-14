شكرى يبحث مع مديرة الأمم المتحدة مسارات العمل المشتركة للحد من الأوضاع الإنسانية فى غزة

بحث وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم، مع مديرة هيئة الأمم المتحدة مسارات العمل المشتركة للحد من الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

وأدان "شكري" الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية في غزة، والتى ترقى لجرائم الحرب.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل ومستدام وآمن.