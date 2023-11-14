إدانات واسعة لاستهداف أحمد فطيمة مصور «القاهرة الإخبارية» فى غزة: «جريمة حرب»

«المحامين» تتحرك لمقاضاة مرتكبى الجريمة أمام محكمة العدل الدولية

«الصحفيين» تطالب بفتح تحقيق دولى فى جرائم إسرائيل ضد ناقلى الحقيقة

أدانت نقابة الصحفيين بأشد العبارات استمرار العدوان الصهيونى فى استهداف الصحفيين وناقلى الحقيقة، والتى كان آخرها ضد فريق قناة «القاهرة الإخبارية» الموجود فى محيط مستشفى «الشفاء» بقطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد أحمد فطيمة مصور القناة، وإصابة زميل له.

وطالبت «الصحفيين» بمحاكمة مرتكبى هذه الجريمة بحق الزميلين فى «القاهرة الإخبارية» وكل الصحفيين فى فلسطين كـ«مجرمى حرب»، مشيرة إلى أن هذه الجريمة بحق الزميلين تأتى بعد جريمة أخرى دفع ثمنها الصحفيون فى محيط المستشفى، وهى قطع الاتصالات عنهم، ما عطل وصول خبر استهداف الزميلين لأكثر من يوم، وربما عطل جهود الإنقاذ.

ونعى مجلس نقابة الصحفيين الشهيد، وقدم عزاءه للزملاء فى «القاهرة الإخبارية»، موجهًا رسالة إجلال وتحية للزميلين ولفريق القناة وكل الزملاء الصحفيين على أرض فلسطين، والذين يصرون على نقل الحقيقة فى ظروف شديدة الصعوبة، وسط قصف صهيونى همجى، ما ساهم فى فضح المحرقة الصهيونية بحق أهلنا فى قطاع غزة.

وشدد المجلس على أن «بطولة الصحفيين على أرض المعركة، وإصرارهم على تأدية واجبهم، أعادا الاعتبار لمهنة الصحافة، باعتبارها أحد الأسلحة الرئيسة فى الدفاع عن الحرية».

وجدد مجلس النقابة دعوته لمحاكمة مرتكبى جرائم استهداف الصحفيين وناقلى الحقيقة على أرض فلسطين كمجرمى حرب، وفتح تحقيق دولى فى جرائم العدوان الصهيونى ضد الصحفيين، التى أسفرت حتى الآن عن استشهاد ما يقرب من ٥٠ صحفيًا.

كما أدان الكاتب الصحفى خالد البلشى، نقيب الصحفيين، بأشد العبارات، استمرار قوات الاحتلال فى نهج قتل الصحفيين المُكلّفين بتغطية الحرب على غزة.

وتقدم «البلشى» بخالص العزاء للزملاء فى قناة «القاهرة الإخبارية»، قائلًا: «قلوبنا معكم، وتحية إجلال وتقدير لكل من يصر على تأدية عمله، وإعادة الاعتبار إلى مهنة الصحافة».

وأعلن ناصر العمرى، عضو مجلس إدارة نقابة المحامين، رئيس لجنة «دعم فلسطين» بالنقابة، عن إدانته الشديدة لاستهداف قوات الاحتلال «فطيمة» مصور «القاهرة الإخبارية»، خلال قصف لمحيط مستشفى «الشفاء» فى قطاع غزة.

وقال «العمرى»، لـ«الدستور»، إن لجنة «دعم فلسطين» بنقابة المحامين ستستند إلى هذه الحادثة وغيرها من حوادث استهداف الصحفيين والإعلاميين فى غزة، ضمن آلياتها لمقاضاة الاحتلال الإسرائيلى.

وأضاف: «نعمل فى اللجنة على التنسيق مع مختصين فى القانون الدولى لمقاضاة الاحتلال وقاداته أمام محكمة العدل الدولية، بتهم ارتكاب جرائم حرب فى حق المدنيين، واستهداف الصحفيين مستند قوى سنستعين به».

وأفاد بأن هناك اجتماعًا مرتقبًا للجنة بحضور فقهاء وخبراء القانون الدولى، لمقاضاة مجرمى الحرب من الكيان الصهيونى ومن يدعمهم أمام المحكمة الجنائية الدولية وكل المحاكم المختصة الأخرى.

وواصل: «ما يرتكبه الاحتلال من أعمال إبادة ومذابح جماعية ضد المدنيين من الأطفال والنساء بقصد التهجير القسرى للشعب الفلسطينى، يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مجرمى الحرب من الكيان الصهيونى، الذين ارتكبوا أبشع الجرائم وانتهكوا القوانين الدولية والقرارات الأممية التى أدانت الاحتلال والعدوان على شعبنا الفلسطينى، وهو ما تسعى النقابة العامة للمحامين لاتخاذ إجراءات فى شأنه».

ونعى تيسير مطر، رئيس حزب «إرادة جيل»، وكيل لجنة «الصناعة» بمجلس الشيوخ، استشهاد مصور قناة «القاهرة الإخبارية» فى غزة، حال وجوده فى محيط مستشفى «الشفاء» لنقل وقائع قصفه من قبل الاحتلال الإسرائيلى عبر القناة المصرية.

وقال أمين عام «تحالف الأحزاب المصرية»، الذى يضم ٤٢ حزبًا سياسيًا، إن إسرائيل تواصل القصف العنيف لمحيط مستشفى «الشفاء»، ولا تعبأ بأى نداءات دولية لوقف هذا القصف وحماية المصابين بداخله، إلى جانب الأطباء والمواطنين المتحصنين به.

وتقدم المجلس الرئاسى للتحالف بخالص العزاء لأسرة المصور الفقيد، وأيضًا للإعلامى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وكل العاملين بالشركة.

ونعى الدكتور وليد دعبس، رئيس حزب «مصر الحديثة»، باسمه وباسم جميع قيادات وأعضاء الحزب ونوابه بمجلسى النواب والشيوخ، استشهاد مصور «القاهرة الإخبارية» فى غزة، مقدمًا خالص العزاء لأسرة الفقيد، وأحمد الطاهرى، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.