المشدد 5 سنوات لمدير المتابعة الميدانية لحي العمرانية في الرشوة

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، اليوم الأربعاء، بمعاقبة مدير إدارة المتابعة الميدانية بحي العمرانية بالسجن المشدد 5 سنوات في الرشوة.

كما قضت بمعاقبة مشرف القطاع الشمالي بحي العمرانية بالسجن المشدد 3 سنوات وبتغريم المحكوم عليهما 10 آلاف جنيه بالتضامن فيما بينهما وألزمتهما المصاريف الجنائية.



جاء في القضية رقم 3745 لسنة 2023 جنايات قسم العمرانية المقيدة برقم 2774 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، قيام المتهمين «عبد المنعم.م»، 58 سنة، مدير إدارة المتابعة الميدانية بحي العمرانية، «أشرف.ص»، 44 سنة، مشرف القطاع الشمالي بحى العمرانية، بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة بصفتهما موظفين عموميين بطلب عطية بصفة الرشوة للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتيهما بأن طالبا من أحمد عاصم مبلغ 190 ألف جنيه أخذ الأول منها مبلغ 30 ألف جنيه مقابل الامتناع عن تحرير محاضر مخالفات بناء للعقار الكائب بـ 2 شارع أحمد رمضان المتفرع من خاتم المرسلين.



وأضافت شهادة أحمد عاصم باعتباره وكيل عن مالكة العقار أنه حال تردده على الإدارات الهندسية بحي العمرانية لإنهاء الإجراءات الخاصة باستكمال بعض الأعمال بذات العقار فوجىء بقيام المتهمين بطلب 190 ألف جنيه على سبيل الرشوة لإنهاء إجراءات استكمال الأعمال الجارية بالعقار سالف الذكر وغض النظر عن الأعمال المزمع القيام بها والغير مدرجة بترخيص العقار والخاصة باستكمال وصب المناور الخلفية للعقار بدأ من الثالث وحتى الحادي عشر بعدد 9 طوابق وأفردا لكل طابق10 آلاف جنيه ومبلغ 100 ألف جنيه عن الانتهاء من أعمال البناء.