الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جلب الحبيب وعلاج العاقر.. اعترافات دجال الجيزة بعد سقوطه

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت التحقيقات مع المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، تحت ستار الدجل والشعوذة في محافظة الجيزة عن العديد من المفاجآت.

التحقيقات كشفت أن المتهم إنشاء صفحة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، لجذب المجني عليهم و إيهامهم بقدرته على حل المشاكل و تمكنه من إتمام عمليات الزواج للسيدات، وعلاج المتزوجات من العقم مقابل مبالغ مالية من المجني عليهم.

واعترف المتهم بالنصب على عدد من الأشخاص، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بعد استدراجهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، و إيهامهم بقدرته على حل مشاكلهم.

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"النصب بالسحر وجلب الحبيب".. سقوط "دجال العجوزة" فى قبضة الأمن

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ألقى ضباط مباحث مكافحة جرائم الآداب القبض على عاطل؛ لاتهامه بالنصب على المواطنين بممارسة أعمال الدجل والشعوذة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، وجود صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يُبدي من خلالها المُعلن قدرته على العلاج الروحاني والنفسي والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.

بالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والشعوذة–هاتفى محمول) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جلب الحبيب دجال الجيزة النصب الشعوذه والشعوذة

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