الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"النصب بالسحر وجلب الحبيب".. سقوط "دجال العجوزة" في قبضة الأمن

ضبط متهم
ضبط متهم

لم يتخيل الشاب الثلاثينى المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين؛ من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة، بأنه سينجوا بأفعاله ويمارسها بكل أريحيه لكسب المال وتحقيق الربح الكثير.


ولم يتوقع بأنه وقع فى قبضت رجال الأمن بكل سهولة بعد ما قام بالترويج لنفسه على صفحات التواصل الاجتماعي، مدعيًا قدرته على العلاج الروحاني والنفسي وجلب الحبيب بمقابل مادى.

txt

شعوذة ودجل "أون لاين".. إحالة شخصين للمحاكمة بتهمة النصب والاحتيال


ففى البداية كان يعمل فى صمت ويروج لنفسه بين جيرانه وأقاربه متخذا محل سكنه بمنطقة العجوزة بالجيزة وكرا لاستدراج ضحاياه، فأوهم العاقر بأنها قادر على حملها والعانس على تزويجها، والمطلقات على إصلاح حالهم، فكان كل هدفه المال حتى ولو على حساب مشاعر الناس ونقاط ضعفهم.

وكان يعلم جيدا بأن كل من يلجأ إليه هو بعيد كل البعد عن الله ونفسه ضعيفه فظل يستغل الناس ويوهمهم بانه لديه القدرة على حل مشاكلهم بكل سهولة.


فضلا عن إيهامهم بأنه قادر على أذية الغير وايضا بمقابل مادى وعندما قرر توسيع نشاطه وعمل صفحة خاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي ليتمكن منها استدراج أكبر عدد من المواطنين، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب من تحديد صفحة المتهم وفحصها وتحديد القائم عليها وضبطه وتبين بأنه عاطل وله معلومات جنائية وعثر بحوزته على الأدوات المستخدمه في أعمال السحر والشعوذة وهاتفى محمول ومبلغ مالى. وأقر بنشاطه الإجرامى بهدف التربح والكسب الغير مشروع.

العلاج الروحاني جلب الحبيب العجوزة دجل وشعوذة متهم

مواد متعلقة

"أشجان" تلجأ للقضاء بعدما فاض بها الكيل: زوجي إنسان صعب جدًا

"الصدفة تكشف المستور".. طبيبة ترفع دعوى خلع ضد زوجها: طلع ممرض

قتلة على قائمة عشماوي.. جرائم هزت الرأي العام وأصحابها في انتظار حبل المشنقة

حبس المتهمين بالتخلص من جثة زميلهم بالتجمع الأول

ميكروباص مطموس اللوحات.. التحقيق في خطف 7 متهمين عاملًا في التجمع

لماذا قررت بائعة الملابس التخلص من رضيعها بأحد شوارع الخانكة؟

زوج يطالب بإثبات نشوز زوجته: صرفت كل فلوسها على التخسيس والليزر

سيدة تخلع زوجها والسبب: "بيتاجر فى العملة وبقى رد سجون"

الأكثر قراءة

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الفلسطينيين الفارين إلى جنوب غزة بشكل حاد

عاجل.. تقرير أمريكى: شركات الأقمار الصناعية حجبت الوصول لصور قطاع غزة من الفضاء

الأمم المتحدة: مصر توافق على نشر فريق أممى لتقديم المشورة بشأن توصيل المساعدات إلى ⁧‫غزة

أصيب به نائب رئيس النادي الأهلي.. أعراض وأسباب نزيف المخ

نص أقوال أحمد فتوح في جلسة التحقيق بالزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

جلال حمام

حساب العواقب.. حتمية تاريخية

علي سعدة

مصر.. الدرع والسند

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

وائل لطفي

إعادة إنتاج الجحيم

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

رافضًا وقف إطلاق النار.. نتنياهو يدعو سكان غزة إلى التحرك جنوبًا

"فوائد صحية".. كيف يقنع الإعلام الإسرائيلى جمهوره باستمرار الحرب فى غزة؟

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟