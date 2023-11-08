"النصب بالسحر وجلب الحبيب".. سقوط "دجال العجوزة" في قبضة الأمن

لم يتخيل الشاب الثلاثينى المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين؛ من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة، بأنه سينجوا بأفعاله ويمارسها بكل أريحيه لكسب المال وتحقيق الربح الكثير.



ولم يتوقع بأنه وقع فى قبضت رجال الأمن بكل سهولة بعد ما قام بالترويج لنفسه على صفحات التواصل الاجتماعي، مدعيًا قدرته على العلاج الروحاني والنفسي وجلب الحبيب بمقابل مادى.



ففى البداية كان يعمل فى صمت ويروج لنفسه بين جيرانه وأقاربه متخذا محل سكنه بمنطقة العجوزة بالجيزة وكرا لاستدراج ضحاياه، فأوهم العاقر بأنها قادر على حملها والعانس على تزويجها، والمطلقات على إصلاح حالهم، فكان كل هدفه المال حتى ولو على حساب مشاعر الناس ونقاط ضعفهم.

وكان يعلم جيدا بأن كل من يلجأ إليه هو بعيد كل البعد عن الله ونفسه ضعيفه فظل يستغل الناس ويوهمهم بانه لديه القدرة على حل مشاكلهم بكل سهولة.



فضلا عن إيهامهم بأنه قادر على أذية الغير وايضا بمقابل مادى وعندما قرر توسيع نشاطه وعمل صفحة خاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي ليتمكن منها استدراج أكبر عدد من المواطنين، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب من تحديد صفحة المتهم وفحصها وتحديد القائم عليها وضبطه وتبين بأنه عاطل وله معلومات جنائية وعثر بحوزته على الأدوات المستخدمه في أعمال السحر والشعوذة وهاتفى محمول ومبلغ مالى. وأقر بنشاطه الإجرامى بهدف التربح والكسب الغير مشروع.