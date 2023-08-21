الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شعوذة ودجل "أون لاين".. إحالة شخصين للمحاكمة بتهمة النصب والاحتيال

ضبط متهمين
ضبط متهمين

أحالت النيابة العامة بالجيزة شخصين بالجيزة للمحاكمة الجنائية لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال السحر والشعوذة عبر الإنترنت، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحتين على مواقع التواصل الإجتماعى، يُبدى من خلالهما المُعلنان قدرتهما على العلاج الروحانى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.

 

قامت الأجهزة الأمنية بالفحص وتم تحديد القائمين على إدارة الصفحتين وتبين أنهما لهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وعُثر بحوزتهما على (7 كارنيهات يشتبه فى كونهم مزورين – الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والشعوذة) وبمواجهتهما أقر بنشاطهما الإجرامي، و اتخاذ الإجراءات القانونية.

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