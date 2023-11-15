الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. الصحة الفلسطينية: الاحتلال أبلغنا بنيته اقتحام مجمع الشفاء فى غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

أفادت الصحة الفلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغ الطاقم الطبي بمستشفى الشفاء الفلسطيني، بأنه سيقتحمه في الدقائق المقبلة.

وقالت قناة القاهرة الإخبارية، إن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي وصلت لبوابة مستشفى الشفاء في غزة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة، إن الحصار الإسرائيلي على مجمع الشفاء يشتد يومًا بعد آخر.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة في تصريحات صحفية: "لقد فقدنا أعدادًا كبيرة من الأطفال الخدج والمرضى والجرحى بسبب الحصار الإسرائيلي على مجمع الشفاء".

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