الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن سوداني: الرئيس السيسي خير حكام العرب (فيديو)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعلن  الشعب المصري دعمه وموافقته على القرارات التي يتخذها ويعمل عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل القضية الفلسطينية والتخفيف من حدة الأذى والبطش الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي عليه.

وأعلن المواطنون دعمهم للرئيس ومساندته من أجل وضع حلول تحمي الشعب الفلسطيني وتكفل له جميع حقوقه، وتربط لجام الاحتلال الذي بات يرتكب جرائم يرفضها المجتمع الدولي.

 

مواطن: "حرب غزة قضيتنا جميعًا.. ومصر لعبت دورًا كبيرًا في دعم فلسطين"

مواطن: مصر تدعم بكل قوتها قضية فلسطين والتهجير يعنى تصفية القضية

 

 

وقال "محمد" مواطن سوداني مقيم في مصر، إن الشعب المصري بأكمله يثق في قرارات الرئيس السيسي حول القضية الفلسطينية، حيث إن القيادة السياسية المصرية على دراية كاملة بما يخطط له العدو من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، معقبا: “هو خير حكام العرب”.

وأضاف أن جيش الاحتلال يريد إنهاء القضية الفلسطينية من خلال تهجير الأهالي في غزة إلى سيناء، لكن الرئيس السيسي كان على دراية بذلك المخطط ورفض التهجير وكان الشعب المصري بأكمله معه في ذلك القرار لما فيه من خطر كبير على الأمن القومي. 

 

السيسي يرفض تصفية القضية الفلسطينية   

وكان الرئيس السيسي حرص على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

 

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

 

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هي عمر القضية الفلسطينية.

 

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث، وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".

الشعب المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي

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