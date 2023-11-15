أذكار الصباح اليوم الأربعاء 15-11-2023 من القرآن الكريم والسنة

يهتم المسلمون من كل دول العالم بترديد أذكار الصباح ودعاء ما بعد صلاة الفجر في الساعات الأولى من كل صباح، وذلك لفضلها العظيم في تفريج الهم وكشف الكرب وترحيب الصدر وتعظيم الأجر والرزق.

وقال ابن القيم عنها: " ﺃﺫﻛﺎﺭ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺭﻉ ﻛﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺳﻤﺎﻛﺘﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺻﺎﺣﺒﻪ، ﺑﻞ ﺗﺼﻞ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺪﺭﻉ ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﻓﻴﺼﻴﺐ ﻣﻦ ﺃﻃلقه"، ومن حافظ عليه عُد من الذاكرين لله عز وجل.

أذكار الصباح الأربعاء 15-11-2023 من القرآن الكريم

وفي الساعات الأخيرة، تصدر البحث عن أذكار الصباح وأدعية ما بعد صلاة الفجر محرك البحث جوجل، وفي إطار حرص "الدستور" على تزويد القارئ بكل ما يبحث عنه، نقدم أذكار الصباح من القرآن الكريم والسنة النبوية.

1- أية الكرسي ﴿الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم﴾.

2- سورة الصمد ﴿قل هو الله أحد* الله الصمد* لم يلد ولم يولد* ولم يكن له كفوا أحد﴾.

3- سورة الفلق ﴿قل أعوذ برب الفلق* من شر ما خلق* ومن شر غاسق إذا وقب* ومن شر النفاثات في العقد* ومن شر حاسد إذا حسد﴾.

4- سورة الناس ﴿قل أعوذ برب الناس* ملك الناس* إله الناس* من شر الوسواس الخناس* الذي يوسوس في صدور الناس* من الجنة والناس﴾.

أذكار الصباح الأربعاء 15-11-2023 من السنة النبوية

1- "أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر".

2- "اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت وإليك النشور".

3- "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت".

4- "اللهم إني أصبحت أشهدك، وأشهد حملة عرشك، وملائكتك، وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك".

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