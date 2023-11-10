من القرآن والسنة النبوية.. أفضل صيغ الدعاء للمتوفى فى يوم الجمعة

يتصدر البحث عن الدعاء للمتوفي يوم الجمعة محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، فالكثير فقدوا أحبابهم ويتمنوا أن يكون الدعاء وسيلة التواصل بين الميت وأهله، فعندما يفارق أحد من الأقارب أو الأصدقاء المقربين الحياة، يُعتبر الدعاء للمتوفي واجبًا دينيًا في الإسلام وطريقة من طرق البر فرغم إنها لحظة حزن وفقدان، ولكن في الوقت نفسه يمكننا أن نُصلي وندعو الله للميت ليرحمه ويغفر له.

الدعاء للمتوفي في يوم الجمعة

وفي السطور الأتية يقدم "الدستور" أهم أدعية للمتوفي يستحب قولها يوم الجمعة، إذ به ساعة إجابة ولعلها تصل للمتوفي وتخفف من صحيقة ميزانه فالدعاء للميت هو وسيلة للتواصل مع الله والتضرع إليه لتخفيف الألم وإعطاء الراحة لروح الفقيد.

أفضل صيغ الدعاء للمتوفي من السنة النبوية

اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار.

اللهم اغفر لأحيائنا، وأمواتنا، وذكراننا، وإناثنا، وصغيرنا، وكبيرنا، ومن أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام.

اللهم اغفر لحينا، وميتنا، وشاهدنا، وغائبنا، وصغيرنا، وكبيرنا.

اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان.

الدعاء للمتوفي يوم الجمعة

اللهم اغفر لحينا، وميتنا، وشاهدنا، وغائبنا، وصغيرنا، وكبيرنا، وذكرنا، وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده.

اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك، وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم.

أدعية مستحبة للمتوفي في يوم الجمعة



“رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا” (النوح: 28)

“اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، واكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة” (صحيح مسلم)

أدعية قرآنية مستحبة للميت

“اللهم أخذه بالغراب والعقاب والنظام والنجاة، اللهم إنا نسألك أن تبدله دارا خيرا من داره ولذلك مثواه”

“اللهم إني أسألك خير ما في هذه الدار وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الدار وشر ما بعدها”