وزير خارجية الاحتلال يدعو أمين الأمم المتحدة لتقديم استقالته

دعا وزير خارجية الاحتلال، إيلي كوهين، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش إلى الاستقالة، قائلًا إنه غير مناسب لرئاسة المنظمة، وفق ما جاء في الجارديان البريطانية.

قال كوهين، في مؤتمر صحفي داخل مبنى الأمم المتحدة في جنيف: جوتيريش لا يستحق قيادة الأمم المتحدة. لم يشجع جوتيريس أي عملية سلام في المنطقة، يجب على جوتيريش، مثل كل الدول الحرة، أن يقول بوضوح وبصوت عالٍ: "حرروا غزة من حماس".

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن الوزير الإسرائيلي عقد أيضًا اجتماعات مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، وطالب كوهين اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعمل عبر كافة القنوات لتأمين زيارة الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة وقال: نتوقع أن يضع الصليب الأحمر القضية على رأس قائمة أولويات المنظمة، وأن يستخدم كافة أدوات الضغط، ولا يهدأ له بال حتى يزور جميع الرهائن، ويقيم حالتهم، ويتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها.

وتمثل تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الأخيرة تكثيفا لانتقادات إسرائيل للأمم المتحدة، حيث دعا مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، الشهر الماضي أنطونيو جوتيريش إلى الاستقالة بعد أن حث الأمين العام للأمم المتحدة على هدنة إنسانية، وقال إنه "من المهم الاعتراف أيضًا بأن هجمات حماس لم تحدث من فراغ"، مشيرًا إلى 56 عاماً من الاحتلال الخانق يعاني منه الشعب الفلسطيني.

وقال إردان في مؤتمر صحفي، إن جوتيريش "فقد كل الأخلاق والحياد"، وأضاف: "عندما تقول تلك الكلمات الفظيعة بأن هذه الهجمات الشنيعة لم تحدث من فراغ، فإنك تتسامح مع الإرهاب، وأعتقد أن الأمين العام يجب أن يستقيل".

في يوم الاثنين، وقف الأمين العام للأمم المتحدة دقيقة صمت حدادا على أرواح أكثر من 100 موظف قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر، كما تم تنكيس أعلام الأمم المتحدة في منشآت الأمم المتحدة بجميع أنحاء العالم.