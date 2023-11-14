إيلى كوهين: أمريكا تمارس ضغوطًا لوقف الحرب بغزة خلال أسبوعين

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، إنه على الرغم من حث رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لحكومته من عدم الإدلاء بأي تصريحات كونها تؤثر على العالم الغربي، إلا أن وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين، كشف أن هناك ضغوطًا أمريكية على إسرائيل لإنهاء الحرب على غزة في غضون أسبوعين أو ثلاثة.

وأضافت، خلال تصريحاتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه أعلن أن أمريكا والدول الغربية ربما يقلصون المساعدات المادية التي تعطيها لإسرائيل بسبب طول الحرب، مؤكدًا أن ملف الأسرى أداة في يد إسرائيل قد تعطيها الحق في إطالة أمد الحرب بما يقنع العالم الغربي ويؤيد إسرائلي في قرارها.

اعتراض عدد من الوزراء الإسرائيلين على قرار الولايات المتحدة

وأكدت أن هذا التصريح أثار حفيظة عدد من الوزراء الإسرائيليين، ونقلت الإذاعة الإسرائيلية تصريحات عن وزير الرياضة الإسرائيلي، قال فيها إن أمام إسرائيل مهمتان الأولى ملف الأسرى والثانية القضاء على حماس، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إجبار إسرائيل على إنهاء الحرب.

وأشارت إلى أن وزير التعليم الإسرائيلي قال هو الآخر، إنه يجب القضاء على حماس لإعادة الأسرى لذلك تحديد المدة الزمنية في داخل الكنيست الإسرائيلي لا قيمة لها.