القاهرة الإخبارية.. مستشار الأمن الأمريكي: مناقشات مع إسرائيل للتوصل لهدنة إنسانية تكتيكية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قال إنه يتعين دخول المزيد من المساعدات لقطاع غزة.

وأضاف، "سوليفان"، أنهم يواصلون العمل من أجل إطلاق سراح المحتجزين في غزة.

كما أكد أن هناك مناقشات تجرى مع إسرائيل للتوصل لهدنة إنسانية تكتيكية بغزة، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ تل أبيب أنهم لا يريدون قتالًا في المستشفيات.

تصريحات وزيرة الصحة الفلسطينية

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يقوم بإخلاء المستشفيات؛ بل بإلقاء الجرحى والمرضى إلى الشارع للموت المحتم، قائلة: «هذا ليس إخلاءً بل طرد تحت تهديد السلاح».

وأضافت الكيلة في بيان صحفي: «هناك كارثة تحدث في المستشفيات، وهي المرضى الذين يموتون الآن دون الحصول على علاجاتهم، مثل مرضى غسيل الكلى من الأطفال والكبار الذين يموتون في منازلهم دون حصولهم على جلسات الغسيل».

وأكدت: «وفاة 12 مريضًا داخل مجمع الشفاء الطبي حتى الآن بسبب انقطاع الكهرباء والمستهلكات الطبية، بينهم طفلان من حديثي الولادة».