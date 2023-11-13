الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الخارجية الأمريكية: موقف أمريكا تجاه إسرائيل لم يتغير منذ بداية الأزمة

سامويل وروبيرج
سامويل وروبيرج

قال سامويل وروبيرج، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن لديهم معلومات مع الجانب الإسرائيلي حول استخدام حماس المستشفيات والمدارس كأماكن لتخزين السلاح منذ سنوات، وليس هذا بالجديد، مؤكدًا أن لديهم كل الملفات.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنهم ليس لديهم حدود مشتركة مع غزة، وليس لديهم تهديد مباشر من حماس، ولكن المعروف منذ سنوات أن حماس تصنع أنفاقها تحت منازل المدنيين، والمعلومات واضحة للولايات المتحدة وأنهم كانوا يعلمون أماكن تخزينها للأسلحة.

نتابع المعركة بكل تطوراتها يوم بيوم

وتابع، أنهم يتابعون المعركة والحرب بكل تطوراتها يوم بيوم بل ساعة بساعة، ويوجد تواصل مع الجانب الإسرائيلي وأنهم يعلمون كل الإجراءات التي تأخذها إسرائيل، مؤكدًا أن الموقف الأمريكي نفسه منذ بدء الأزمة وليس هناك أي تغيير فيه.

الخارجية الامريكية الموقف الامريكي الازمة تغيير إسرائيل المعركة حماس منازل المدنيين أنفاقها

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