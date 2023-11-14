الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مذكرة تفاهم بين جامعتى النيل الأهلية والإسكندرية للتعاون البحثى والأكاديمى

الدكتور وائل عقل
الدكتور وائل عقل والدكتور عبد العزيز قنصوة

وقعت جامعة النيل الأهلية برئاسة الدكتور وائل عقل، مذكرة تفاهم مع جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، بهدف توطيد التعاون بين الطرفين والتنسيق فيما بينهما في عدد من المجالات المختلفة ذات الاهتمام المشترك.

 

جامعة النيل الأهلية تنظم ورشة عمل لتحسين المهارات الأكاديمية والمهنية للخريجين

نص البروتوكول بين الجامعتين على طرح درجات علمية ودورات تدريبية منبثقة من برنامج علم الصيدلة الجيني والطب التشخيصي، والتعاون في مجال دبلومة الصيدلة الوراثية وكذلك تبادل زيارات القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والقيام بالبحوث المشتركة، والمشاركة في إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل والحلقات الدراسية وتبادل الدوريات والمجلات العلمية والمؤلفات وإتاحة الفرصة لعدد من الطلاب للتدريب، كذا المشاركة في تحكيم الأبحاث المقدمة للنشر في المجلات العلمية، وتبادل الخبرات في إنشاء وتطوير المعامل والمراكز البحثية وتشجيع مشاركة الأساتذة في المناقشات العلمية لرسائل الماجستير والدكتوراه.

من جانبه رحب الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، بالتعاون الوثيق مع جامعة الإسكندرية، الأمر الذي من شأنه تقديم كل طرف الدعم الأكاديمي للطرف الآخر بما يساعد أعضاء هيئة التدريس والطلاب على نقل الخبرات وتبادلها فيما بينهما.

يذكر أن جامعة النيل الأهلية برئاسة الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، نظمت سبتمبر الماضي الدورة التدريبية العملية الثالثة عبر الإنترنت لتحسين المهارات الأكاديمية والمهنية، وزيادة فرص العمل للخريجين من الجامعات المصرية والعربية والألمانية، وذلك بدعم من الأكاديمية العربية الألمانية الشبابية للعلوم والإنسانيات (AGYA).

يهدف التدريب إلى تجهيز المشاركين بالمهارات الناعمة والاجتماعية الأساسية وإعدادهم للمجتمع الأكاديمي والمهني المتطور بسرعة أسواق العمل المتصاعدة.

يتمكن المشاركون في التدريب من الانخراط في الورش والمناقشات الحية عبر الإنترنت، حيث ستتاح لهم فرصة تعلم المبادئ والمفاهيم الأساسية؛ للتعاون الثقافي والنمو المهني.

من جانبها قالت الدكتورة لبنى سعيد، أستاذ مساعد برنامج الإلكترونيات وهندسة الحاسب بجامعة النيل الأهلية، ومدير برنامج ماجستير تصميم المنظومات الميكروالكترونية، إن الدورة التدريبية الثالثة تناقش مجموعة جديدة من الموضوعات والبرامج التدريبية المثيرة للاهتمام، حيث تغطي الدورة الحالية مجالات مثل التفكير النقدي، وإدارة الوقت، وتطوير المهارات القيادية، والابتكار في العمل، وستتضمن الأنشطة التدريبية تمارين فعالة ومناقشات لتعزيز التفاعل وتبادل الخبرات بين المشاركين.

جامعة النيل قنصوه بروتوكول وائل عقل الإسكندرية

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