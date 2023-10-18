الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طلاب جامعة النيل يؤدون صلاة الغائب على أرواح شهداء مستشفى المعمدانى (صور)

صلاة الغائب
صلاة الغائب

أدى الآلاف من طلاب وأساتذة جامعة النيل، صلاة الغائب، أمام ساحة الجامعة علي أرواح شهداء القصف الإسرائيلى الدموى على المستشفى المعمدانى فى غزة الذى أسفر عن استشهاد المئات.

وشارك طلاب الجامعات، اليوم، فى وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى، تنديدا بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى وممارسات العنف ضد الشعب الفلسطينى والمدنيين والأطفال؛ جراء قصف قطاع غزة.


وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر لـ3540 شهيدًا، و13300 مصاب، حسب فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 3478 شهيدًا، وأكثر من 12 ألف مصاب، وفي الضفة الغربية 62 شهيدًا وأكثر من 1300 مصاب.

وأمس أظهرت مقاطع فيديو، مركبات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف، ويتبع المستشفى الأهلي العربي (المعمداني)، للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية في القدس، ويعد من أقدم المستشفيات في غزة.

وقوبل استهداف جيش الاحتلال إلى المستشفى المعمداني في غزة، بإدانة دولية وعربية واسعة، بعد القصف الوحشي للمستشفى، الذي أسفر عن 500 شهيد على الأقل.

وكان أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، رفض مصر، تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر ستظل على موقفها، الداعم للحق الفلسطيني المشروع في أرضه، ونضال الشعب الفلسطيني.

وأطلق المصريون عبر منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة عددا من الهاشتاجات تحمل اسم "مليونية التفويض، المصريين معاك ياريس، ومسافة السكة، وكل أخ عربي أخي"، والتي لا تزال متصدرة حتى الآن، دعمًا لدور الرئيس عبدالفتاح السيسي البارز في الوقوف بجانب الأشقاء في قطاع غزة وتقديم مصر كافة المساعدات الإنسانية.

طلاب جامعة النيل
طلاب جامعة النيل
طلاب جامعة النيل
طلاب جامعة النيل
طلاب جامعة النيل
طلاب جامعة النيل
طلاب جامعة النيل
طلاب جامعة النيل
طلاب جامعة النيل
طلاب جامعة النيل
طلاب جامعة النيل
طلاب جامعة النيل
طلاب جامعة النيل
طلاب جامعة النيل
غزة إنفجار مستشفى المعمداني مستشفى المعمداني طلاب جامعة “الذهبيات النيلية ”

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