الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة النيل الأهلية تنظم ورشة عمل لتحسين المهارات الأكاديمية والمهنية للخريجين

جامعة النيل الأهلية
جامعة النيل الأهلية

تنظم جامعة النيل الأهلية برئاسة الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، اليوم وغدًا (28- 29 سبتمبر الجاري) الدورة التدريبية العملية الثالثة عبر الإنترنت لتحسين المهارات الأكاديمية والمهنية وزيادة فرص العمل للخريجين من الجامعات المصرية والعربية والألمانية، وذلك بدعم من الأكاديمية العربية الألمانية الشبابية للعلوم والإنسانيات (AGYA).

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أهداف التدريب

يهدف التدريب إلى تجهيز المشاركين بالمهارات الناعمة والاجتماعية الأساسية وإعدادهم للمجتمع الأكاديمي والمهني المتطور بسرعة أسواق العمل المتصاعدة.

يتمكن المشاركون في التدريب من الانخراط في الورش والمناقشات الحية عبر الإنترنت، حيث ستتاح لهم فرصة تعلم المبادئ والمفاهيم الأساسية للتعاون الثقافي والنمو المهني.

من جانبها قالت الدكتورة لبنى سعيد، أستاذ مساعد برنامج الإلكترونيات وهندسة الحاسب بجامعة النيل الأهلية، ومدير برنامج ماجستير تصميم المنظومات الميكروالكترونية، إن الدورة التدريبية الثالثة تناقش مجموعة جديدة من الموضوعات والبرامج التدريبية المثيرة للاهتمام حيث تغطي الدورة الحالية مجالات مثل التفكير النقدي، وإدارة الوقت، وتطوير المهارات القيادية، والابتكار في العمل، وستتضمن الانشطة التدريبية تمارين فعالة ومناقشات لتعزيز التفاعل وتبادل الخبرات بين المشاركين.

وأعلنت أن هذه الدورات التدريبية تتم بالشراكة ما بين جامعة النيل الاهلية بالتعاون مع الأكاديمية العربية الألمانية الشبابية للعلوم والانسانيات (AGYA)، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (ASRT) مصر، والجامعة الإسلامية غزة (IUG) فلسطين، وجامعة بوليتكنك فلسطين (PPU) فلسطين، وجامعة بنغازي- ليبيا، وجامعة بيروت العربية (BAU) لبنان.

وأشارت إلى أنه سيتم عقد عدد من التدريبات العملية في عدة مدن مختلفة على التوازي خلال شهر أكتوبر 2023 حول نفس الموضوع في مدن (القاهرة- جمهورية مصر العربية- برلين - ألمانيا، بيروت - لبنان، بنغازي - ليبيا، الخليل وغزة – فلسطين، وكل مدينة ستوفر بيئة فريدة ومثيرة للتعلم والتفاعل الثقافي.

ونوهت الدكتورة لبنى سعيد، أستاذ مساعد برنامج الإلكترونيات وهندسة الحاسب بجامعة النيل الأهلية، ومدير برنامج ماجستير تصميم المنظومات الميكروالكترونية، إلى أن الدورتين التدريبيتين السابقتين في سلسلة التدريبات العملية تضمنوا مجموعة متنوعة من المواضيع والبرامج التدريبية التي استفاد منها المشاركون بشكل كبير، حيث شملت الدورات ورشة عمل عبر الإنترنت حول تطوير المهارات اللغوية والتواصل الفعال والقدرة على العمل الجماعي وشارك فيها أكتر من 1000 متقدم من أنحاء الوطن العربي. 

كما شملت دورة تدريبية مكثفة على أرض الواقع لأكثر من 150 متقدما تركزت على تحسين مهارات القيادة والابتكار وإدارة المشاريع، واستفاد المشاركون في التدريبات السابقة من فرصة التعلم على أيدي مدربين وخبراء محترفين في مجالاتهم، وتم تقديم المحاضرات وورش العمل بواسطة أساتذة وأكاديميين ذوي خبرة في الجامعات الريادية والمؤسسات البحثية، وقدم المتحدثون المدعوون من القطاع الخاص نصائح ومشورة قيمة حول سوق العمل وفرص العمل المتاحة. 

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