الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لطلاب الثانوية العامة.. مصروفات الجامعات الأهلية 2023-2024

الجامعات الأهلية
الجامعات الأهلية

مصاريف الجامعات الأهلية 2023، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل  خلال الساعات القليلة الماضية.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

مصاريف الجامعات الأهلية 2024

مصروفات جامعة الملك سلمان الدولية 2024

- مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية طب بشري 115.500 جنيه.

- مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية طب الأسنان 106.700 جنيه.

- مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية تمريض 31000 جنيه مصري.

- مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية طب بيطري 66 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية صيدلة 93.500 جنيه.

- مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية علوم التمريض 31 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 39 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية الهندسة والحاسبات 69 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية الهندسة المعمارية 69 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية علوم وهندسة المنسوجات 58 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية الفنون 49 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية الزراعات الصحراوية 43 ألف جنيه، ويتم دفع المصروفات مقسومة على الترمين.

- مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية السياحة والضيافة 40 ألف جنيه.

مصاريف جامعة أسيوط الأهلية 2024

- مصاريف طب بشري جامعة أسيوط الأهلية: 120 ألف جنيه.

- مصاريف طب أسنان جامعة أسيوط الأهلية: 100 ألف جنيه.

- مصاريف كلية هندسة وعلوم تطبيقية جامعة أسيوط الأهلية: 45 ألف جنيه .

- مصاريف كلية صيدلة وبحوث الدوائية جامعة أسيوط الأهلية: 70 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة أسيوط الأهلية: 40 ألف جنيه.

- مصاريف كلية العلوم الإدارية والمالية جامعة أسيوط الأهلية: 35 ألف جنيه.

- مصاريف كلية ألسن ولغات التطبيقية جامعة أسيوط الأهلية: 30 ألف جنيه.

قائمة مصاريف جامعة المنوفية الأهلية 2023 - 2024 وتنسيق القبول لجميع الكليات

مصاريف جامعة الإسماعيلية الأهلية 2024

- مصاريف طب بشري 115 ألف جنيه.

- مصاريف طب أسنان 105 آلاف جنيه.

- مصاريف علاج طبيعي 90 ألف جنيه.

- مصاريف صيدلة 70 ألف جنيه.

- مصاريف هندسة 60 ألف جنيه.

- مصاريف تمريض 35 ألف جنيه.

- مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 35 ألف جنيه.

- مصاريف كلية التجارة الدولية واللغات 35 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية 2024

- مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية 2024 طب بشري 110 آلاف جنيه.

- مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية 2024 طب أسنان 100 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية 2024 صيدلة: 80 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية 2024 هندسة 60 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية 2024 حاسبات ومعلومات 50 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية 2024 تمريض 40 ألف جنيه.

مصاريف الجامعات الخاصة 2023 لجامعتي النيل ومصر للتكنولوجيا

مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2024

مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2024 طب بشري 145 ألف جنيه

مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2024 طب الأسنان 130 ألف جنيه

مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2024 صيدلة 115 ألف جنيه

مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2024 هندسة 85 ألف جنيه

مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2024 علوم الحاسب والبيانات 60 ألف جنيه

مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2024 الاقتصاد والعلوم الإدارية 50 ألف جنيه

مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2024 إعلام والاتصالات 50 ألف جنيه

مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2024 علوم  55 ألف جنيه

مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2024 علوم الاجتماعية والإنسانية 50 ألف جنيه

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2024

- مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الطب البشري 110 آلاف جنيه.

- مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية طب الأسنان 90 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الصيدلة 75 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الهندسة 50 ألف جنيه.

مصاريف جامعة بنها الأهلية 2024

- مصاريف جامعة بنها الأهلية 2024 طب بشري: 120 ألف جنيه مصري.

- مصاريف جامعة بنها الأهلية 2024 طب أسنان: 115 ألف جنيه مصري.

- مصاريف جامعة بنها الأهلية 2024 علاج الطبيعي: 95 ألف جنيه مصري.

- مصاريف جامعة بنها الأهلية 2024 هندسة: 65 ألف جنيه مصري.

- مصاريف جامعة بنها الأهلية 2024 علوم الحاسب: 55 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة بنها الأهلية 2024 كلية إدارة أعمال: 45 ألف جنيه.

مصاريف جامعة بني سويف الأهلية 2023

- مصاريف جامعة بني سويف الأهلية 2023 كلية طب بشري 100 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة بني سويف الأهلية 2023 كلية طب أسنان 85 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة بني سويف الأهلية 2023 كلية علاج طبيعي 75 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة بني سويف الأهلية 2023 كلية هندسة 55 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 35 ألف جنيه.

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