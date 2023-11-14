بتكلفة 5 مليار جنيه.. وزارة الطيران تواصل أعمال تطوير 3 مطارات حيوية

تضع وزارة الطيران المدني على رأس أولوياتها تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة من خلال تطوير المطارات مع العمل بالتوازي على المحاور الأساسية للنهوض بقطاع الطيران.

وتقوم الوزارة حاليًا، من خلال الشركة الوطنية مصر للطيران علي إعادة تطوير عدد من المطارات.

1.2 مليار جنيه تكلفة تطوير مطار شرم الشيخ:

تصدر تطوير مطار شرم الشيخ قائمة مشروعات التنمية المستدامة ، بالتزامن مع ما شهدته المدينة من أحداث ومؤتمرات إقليمية وعالمية في ضوء الحركة السياحة الوافدة على مدار العام، وهو ما جعله على رأس أولويات خريطة التطوير، بتكلفة 1.2 مليار جنيه تكلفة تطوير مطار شرم الشيخ

أعمال التطوير:

تم زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 10 ملايين راكب سنويا بدلا من 7.5 مليون راكب، كما ستتمزيادتها فيما بعد لتصل سعة المطار إلى 20 مليونراكب سنويًا، وزيادة البوابات من 8 إلى 12 وزيادة مساحات صالات السفر والوصول ومناطق انتظارالركاب ليستوعب الزيادة المستقبلية فضلًا عن تعزيزالمنظومة الأمنية، وتطوير منظومه السيور ونقل الحقائب وتركيب منظومة الكشف باستخدام الأشعه CT، وإحلال وتجديد وتركيب أنظمة الإنذار الآلى والإطفاء التلقائى للحريق لمحطات الأقمار الصناعية والإتصالات.

كما تم توسعة مبنى الركاب رقم (2) وزيادة مواقف السيارات إلى 67 موقفا للانتظارالطائرات بما يسهم في رفع قدرة المطار علي إستيعابالزيادة في حركة الطائرات مستقبلا.تم تنفيذ محطات طاقة شمسية من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين مركزتحديث ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة المصرية للمطارات لتقديم الدعم الفني في تنفيذ محطة طاقة شمسية بمطار شرم الشيخ.

2 مليار جنيه لتطوير مطار سانت كاترين

بدأت رسميًا أعمال تطوير مطار سانت كاترين الذي يعد من المطارات المصرية السياحية المهمة الذي سيحقق أهداف الدولة في تنشيط السياحة الدينية والبيئية بالمدينة.

مطار سانت كاترين أولته الدولة خلال الفترة السابقة، اهتمامًا كبيرًا في إطار إحياة مشروع التجلي الاعظم، وبلغت تكلفة تطوير مطار سانت كاترين 2 مليار جنيه ومن المقرر افتتاحه نهاية العام الجاري.

وتشمل أعمال التطوير زيادة مساحة مبنى الركاب ورفع كفاءته وبناء مبنى جديد لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار من 80 راكب/ ساعة إلى 600 راكب/ساعة وتطوير الممر الحالي، لرفع الطاقة الاستيعابية للمطار لخدمة المنطقة السياحية وإنشاء "ترماك" جديد يسع 8 طائرات إلى جانب الترماك الحالي الذي يسع 3 طائرات، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 11 طائرة، وإنشاء مدخل جديد للمطار وساحة انتظار سيارات تسع 100 سيارة وتطوير سور المطار.

3.1 مليار جنيه تكلفة تطوير المطار القاهرة



تطويرا كبيرا فى مستوى الخدمات المقدمة لكل رواد ‏المطار من ‏مسافرين ‏ومودعين ومستقبلين من خلال رفع كفاءة شبكة الطرق ‏الداخلية المؤدية إلى مباني المطار الثلاثة ‏لتيسير ‏الحركة وزيادة المساحات ‏الخضراء والتشجير وافتتاح فروع جديدة لعلامات تجارية عالمية ‏بالمطار ورفع كفاءتها، ‏والتركيز‏على الهوية البصرية ‏بمحيط مباني الركاب والعناية بالمسطحات الخضراء والتشجيروعلى صعيد الخدمات المقدمة للركاب ‏والمستقبلين والمودعين في السفر ‏والوصول بتكلفة 3.1 مليار جنيه تكلفة تطوير المطار القديم

وحرصت شركة ميناء ‏القاهرة الجوي على التوسع في جذب ‏عدد من ‏العلامات التجارية العالمية بمجال الأغذية ‏ وفيما يتعلق بترشيد استهلاك ‏الطاقة الكهربائية فقد تم إصدار تعليمات صارمة ‏بالتوفير في استخدام ‏الإضاءة في كافة المواقع واستبدال ‏جميع اللمبات ‏الكهربائية بأخرى موفرة‎.‎



كما حرصت على زيادة‎ ‎‏ السعة الكلية لمنظومة سيور الحقائب ‏بمطار القاهرة الدولي لتصل إلى 12 ألف ‏حقيبة في الساعة بدلا من ‏‏4800 حقيبة في الساعة قبل تنفيذ ‏المشروع‎.‎‏

ومن المتوقع الانتهاء من ‏المشروع قبل نهاية العام ‏الحالي، إوالنظام التقني المشغل ‏لمنظومة ‏السيور الجديدة بمطار القاهرة الدولي يتميز بأنه ‏الأحدث في العالم من حيث ‏المرونة في حركة ‏الحقائب وتتبعها وتأمينها بواسطة أجهزة تأمين ‏ومراقبة ‏بجميع الرحلات القادمة والمغادرة من المطار‎.‎‏ ‏

كما أن ‏نظام سيور الحقائب ‏الجديد بمطار القاهرة الدولي يتميز بالربط والتكامل بين ‏مبنى الركاب رقم 3 ‏ومبنى الركاب رقم 2 من ‏خلال تبادل رسائل الحقائب بين ‏النظامين لإتاحة تبادل وفرز الحقائب بين ‏المبنيين من خلال سيور الربط