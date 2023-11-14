الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تشغيل 3 مطارات جديدة للنهوض بحركة السياحة والشحن الجوي.. التفاصيل كاملة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد قطاع الطيران المدني افتتاح 3 مطارات حديثة ضمن المحاور الرئيسية في إنجاح خطط التنمية الاقتصادية وتنشيط الحركة الجوية والسياحية إلى مصر.

وأولت وزارة الطيران اهتماما كبيرا لتطوير منظومة المطارات المصرية، حيث تم افتتاح 3 مطارات جديدة وتطوير ورفع كفاءة العديد من المطارات أطلقت عليها “هدايا الرئيس السيسي” لقطاع الطيران.

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تطوير مطار سفنكس الدولي 

شمل التطوير توسعة مبنى الركاب وزيادة الطاقة الاستيعابية لتبلغ المساحة الإجمالية للمبنى 24 ألف متر مسطح، ويشمل صالتي سفر ووصول بسعة 1200 راكب / ساعة، ويحتوي على 10 كاونترات وصول، و10 كاونترات سفر، و3 سيور حقائب، وقاعة لسفر وأخرى وصول مخصصة لكبار الزوار، و6 كاونتر لشركات الطيران، وكاونتر استعلامات و16 أسانسير و8 سلالم متحركة و4 كبارى تحميل ركاب تخدم 4 طائرات، و12 بوابة رسوم و2 نظام حجز ذاتى وساحة انتظار تسع 400 سيارة و20 باصا ومكاتب شركات الطيران، ومصلى، ومكاتب شركات السياحة، ومنطقة بنوك، ومكاتب الحجر الصحي، ومحلات تجارية، ومنفذ مصر للطيران للأسواق الحرة، وكافيتريات.

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مطار العاصمة الدولي: 

تم العمل عليه في عام 2020، ويتكون من مبنى ركاب مساحته 16 كيلو مترًا مربعًا، ويستوعب 300 راكب/ ساعة، وممر بطول 3650م وعرض 60 م، وبرج مراقبة، و42 مبنى خدميًا، ومبنى للأرصاد الجوية، ومسجدًا، وموقف سيارات يستوعب 400 سيارة و20 حافلة.

 مطار الغردقة: 

تم إنشاء مبنى جديد للركاب يسع 7.5 ملايين راكب سنويا لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار لاستقبال الزيادة المتوقعة في الحركة، ولاستكمال منظومة العمل في تأمين سلامة هبوط واقلاع الطائرات، تم إنشاء ممر جديد مع رفع كفاءة الحقل الجوي القديم بمطار الغردقة، وصيانة وتغيير الأسقف المعلقة بمبنى ركاب 2 بمطار الغردقة وتوريد وتركيب منظومة كاميرات مراقبة أمنية، ونظام تحكم إلكتروني بالأبواب بمبنى ركاب 2 بمطار الغردقة.
 
الاستفادة من تلك المطارات تتضمن تحقيق التنمية الاقتصادية، نظرًا لمساهمتها في تنشيط الحركة السياحية وتنمية التجارة ودعم الاقتصاد القومي، لذا حرصت الدولة خلال السنوات الماضية على النهوض بالقطاع من خلال استراتيجية لتحقيق التكامل بين كافة قطاعات الطيران المدني في مختلف المجالات، وتحقيق التناغم مع كافة الجهات والوزارات الأخرى في الحكومة المصرية، بما يدفع عجلة الإنتاج ويحقق التكامل بين جميع الهيئات لخدمة الوطن.

الطيران المدني حركة السياحة مطارات وزارة الطيران الحركة الجوية والسياحية

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