مطار شرم الشيخ الدولى يستقبل أولى رحلات شركة Tailwind

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي أولى رحلات شركة Tailwind القادمة من إسطنبول والتي تحمل على متنها ١٦٥ راكبًا.

بواقع رحلة أسبوعيًا

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني في استقطاب وجهات سياحية جديدة خلال الموسم الشتوى الحالي، حيث تم وضع جدول تشغيل للرحلة بواقع رحلة أسبوعيًا. على أن يتم زيادة الرحلات حسب الطلب من قبل منظمي الرحلات وشركة الطيران المنظمة للرحلة.

وأصدر الطيار أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، التعليمات بحسن استقبال الطائرة وتقديم كافة الخدمات الممكنة لطاقم الطائرة والركاب وبالفعل احتفلت إدارة المطار بطاقم الطائرة والركاب وقاموا بتسهيل جميع إجراءات الوصول.

يشار إلى أن مطار شرم الشيخ الدولى نجح قبل أيام قليلة فى سريان شهادة الايزو ٩٠٠١لسنة ٢٠١٥ لمدة عام آخر.

فى إطار حرص وزارة الطيران المدنى على تطبيق أعلى معايير الجودة الشاملة بالمطارات المصرية، نجح مطار شرم الشيخ الدولى فى التأكيد على سريان اعتماد شهادة ( الأيزو ٩٠٠١ - ٢٠١٥) لمدة عام آخر وذلك بعد إجراء المراجعات على المطار والتاأكد من سلامة المطار

وقالت الشركة المصرية للمطارات المصرية تأتى هذه المراجعة الدورية للتأكيد على مستويات كفاءة تحسين أداء عمل المطارات وتقديم أفضل مستويات الخدمة للركاب وجميع الجهات التي تتعامل مع المطار

أعرب الطيار أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، عن سعادته بتجديد اعتماد شهادة الأيزو موجهًا الشكر والتقدير للطيار نبيل الملاح، مدير مطار شرم الشيخ الدولي، ومشيدًا بجهود العاملين بالمطار وتفانيهم وإخلاصهم فى عملهم والتي كان لها عظيم الأثر بحصول المطار على هذا الاعتماد والحفاظ عليه لسنة أخرى، مؤكدًا على أهمية تطبيق جميع متطلبات ومعايير الجودة للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات المصرية.