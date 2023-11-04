السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد توقف سنوات.. وصول أولى رحلات الخطوط البريطانية إلى شرم الشيخ

جريدة الدستور

صرحت غرفة عمليات مطار شرم الشيخ الدولي، بأن المطار استقبل أولي رحلات الطيران التابعة لشركة الخطوط البريطانية British Airways  بعد توقف دام سنوات عديدة.

ومن المقرر أن يستقبل المطار 4 رحلات أسبوعيًا خلال الفترة المقبلة، وكان في استقبال الطائرة وفد من السفارة البريطانية في مصر ومديري الخطوط البريطانية بمصر وإنجلترا.

واستقبلت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي  بالتعاون مع سلطات مطار شرم الشيخ  أولى الرحلات لخطوط الطيران البريطانية القادمة من مطار “جنويك”، بالترحيب بالسائحين القادمين وتقديم الهدايا التذكارية والورود والمطبوعات السياحية لهم، متمنين لهم قضاء إجازة ممتعة في مدينة السلام. 

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